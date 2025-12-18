Uno Entre Rios | Policiales | Joven

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan en Victoria a José Saavedra, un joven de 26 años desaparecido desde el viernes 12 de diciembre. Solicitan a la comunidad aportar datos a la policía

18 de diciembre 2025 · 09:19hs
Buscan en Victoria a José Saavedra

Buscan en Victoria a José Saavedra, de 26 años, desaparecido desde el viernes 12 de diciembre. Solicitan a la comunidad aportar información a la policía.

Un joven de 26 años es intensamente buscado en la localidad de Victoria. Según informó la policía, la última vez que fue visto fue hace casi una semana, el viernes 12 de diciembre.

La Jefatura Departamental Victoria emitió este jueves un comunicado en el que solicitó colaboración a la comunidad para dar con el paradero de José Alexis Saavedra, de 26 años. Desde la fuerza se indicó que el joven se ausentó de su hogar el "día viernes 12 del corriente mes, alrededor de las 13 de su domicilio, en calle Catamarca entre Laprida y Vélez Sarsfield".

Se precisó que, al momento de retirarse, vestía una remera blanca con letras chinas, un short tipo de futbol de color negra y zapatillas de color negras con rayas blancas. Cualquier dato o información, por favor comunicarse al teléfono de la sala 911 o al 343-4602082 o dirigirse a la dependencia Policial más cercana.

