Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

El presidente Javier Milei rindió homenaje a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos Juan Javier Pereyra.

18 de diciembre 2025 · 21:11hs
Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra.
Juan Javier Pereyra

Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, falleció en la madrugada del miércoles.

El presidente Javier Milei rindió homenaje este jueves a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado entrerriano Juan Javier Pereyra, quien fue hallado sin vida en la madrugada del miércoles dentro del Regimiento de Infantería Coronel Manuel Fraga, de Monte Caseros, Corrientes.

“Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, dijo Milei al encabezar en el Colegio Militar el acto de entrega de sables y medallas 2025.

La reforma laboral de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero.

La reforma laboral de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero

javier milei conocio a su doble de gualeguay

Javier Milei conoció a su doble de Gualeguay

Militar entrerriano Corrientes
Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, falleció en la madrugada del miércoles.

Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, falleció en la madrugada del miércoles.

El mandatario planteó que cada uno de los soldados “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud. Mi equipo y yo estamos a disposición de lo que necesiten las familias”, amplió.

Por otro lado, Milei reiteró en su discurso que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidad para sostener esa riqueza”.

Los casos a los que hizo referencia Javier Milei

Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, habría fallecido por una autodeterminación. La desaparición del suboficial había sido reportada durante la jornada del martes y su hallazgo se produjo en las primeras horas de este miércoles.

Pereyra había nacido el 20 de octubre de 1977 en San Jaime de la Frontera, departamento Federación. Durante muchos años residió en Chajarí, donde se destacó como deportista y árbitro de la Liga de Fútbol de esa localidad.

LEER MÁS: Militar entrerriano fue hallado sin vida en el regimiento de Monte Caseros

Rodrigo Gómez, el soldado oriundo de la provincia de Misiones y fallecido en Olivos, pertenecía al Escuadrón Chacabuco, que forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, encargado de la seguridad presidencial en la quinta presidencial. Una carta hallada cerca del cuerpo del soldado reforzó la hipótesis de un posible suicidio como causa de su deceso.

El tercer caso, en tanto, ocurrió en Santiago del Estero, donde el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue hallado el martes ahorcado con una sábana con signos de violencia doméstica.

Javier Milei Soldado Corrientes
Noticias relacionadas
Javier Milei: En agosto la inflación va a empezar con cero.

Javier Milei: "En agosto la inflación va a empezar con cero"

El joven de 21 años fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei

Encontraron a un soldado muerto en la Quinta de Olivos, donde vive Javier Milei

Los puntos salientes del proyecto de reforma laboral. 

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia con un posteo en X. 

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Ultimo Momento
Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

Policiales
Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Ovación
Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

La provincia
Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

Este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson

Este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario