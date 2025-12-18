Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra.

El presidente Javier Milei rindió homenaje a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos Juan Javier Pereyra.

El presidente Javier Milei rindió homenaje este jueves a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado entrerriano Juan Javier Pereyra, quien fue hallado sin vida en la madrugada del miércoles dentro del Regimiento de Infantería Coronel Manuel Fraga, de Monte Caseros, Corrientes.

“Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, dijo Milei al encabezar en el Colegio Militar el acto de entrega de sables y medallas 2025.

Militar entrerriano Corrientes Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, falleció en la madrugada del miércoles.

El mandatario planteó que cada uno de los soldados “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud. Mi equipo y yo estamos a disposición de lo que necesiten las familias”, amplió.

Por otro lado, Milei reiteró en su discurso que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidad para sostener esa riqueza”.

Los casos a los que hizo referencia Javier Milei

Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, habría fallecido por una autodeterminación. La desaparición del suboficial había sido reportada durante la jornada del martes y su hallazgo se produjo en las primeras horas de este miércoles.

Pereyra había nacido el 20 de octubre de 1977 en San Jaime de la Frontera, departamento Federación. Durante muchos años residió en Chajarí, donde se destacó como deportista y árbitro de la Liga de Fútbol de esa localidad.

Rodrigo Gómez, el soldado oriundo de la provincia de Misiones y fallecido en Olivos, pertenecía al Escuadrón Chacabuco, que forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, encargado de la seguridad presidencial en la quinta presidencial. Una carta hallada cerca del cuerpo del soldado reforzó la hipótesis de un posible suicidio como causa de su deceso.

El tercer caso, en tanto, ocurrió en Santiago del Estero, donde el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue hallado el martes ahorcado con una sábana con signos de violencia doméstica.