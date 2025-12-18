El partido entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo en Qatar, meses antes del arranque del Mundial 2026.

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España.

Después de tanta espera, este jueves se confirmó que la Finalissima entre la Selección Argentina y España se jugará el viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en Lusail, Qatar. Se realizará meses antes del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien tiempo atrás había trascendido la fecha posible, recién ahora se oficializó el acuerdo para disputar el título entre el campeón de la última Copa América y el de la Eurocopa 2024. Desde la organización indicaron que más detalles sobre el partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas.

La Albiceleste no solo es campeona vigente del mundo, sino que también ostenta ese logro de la Finalissima, ya que en 2022, previo al Mundial de Qatar, le ganó la primera final del certamen a Italia en Wembley, por lo que ahora buscará defender la corona.

El último duelo oficial entre ambas selecciones, que en la próxima Copa del Mundo podrían cruzarse mucho antes de una hipotética final, fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, palpitó el choque: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

A su vez, su par de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Cabe remarcar que la fecha del encuentro generó cierto malestar en el cuerpo técnico de la Albiceleste, ya que en septiembre Lionel Scaloni remarcó que hubo tiempo para disputarla antes y agregó: "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial".

En cambio, Luis de la Fuente, entrenador de España, en diálogo con TyC Sports manifestó: "A mí me gustaría mucho, porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel, y por lo que representa encontrarme con un amigo (Scaloni) en el campo de juego".