Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

El partido entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo en Qatar, meses antes del arranque del Mundial 2026.

18 de diciembre 2025 · 17:19hs
Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España.

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España.

Después de tanta espera, este jueves se confirmó que la Finalissima entre la Selección Argentina y España se jugará el viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en Lusail, Qatar. Se realizará meses antes del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien tiempo atrás había trascendido la fecha posible, recién ahora se oficializó el acuerdo para disputar el título entre el campeón de la última Copa América y el de la Eurocopa 2024. Desde la organización indicaron que más detalles sobre el partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas.

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede.

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

LEER MÁS: Lionel Messi despertó la ilusión de los argentinos de cara al Mundial 2026

La Albiceleste no solo es campeona vigente del mundo, sino que también ostenta ese logro de la Finalissima, ya que en 2022, previo al Mundial de Qatar, le ganó la primera final del certamen a Italia en Wembley, por lo que ahora buscará defender la corona.

El último duelo oficial entre ambas selecciones, que en la próxima Copa del Mundo podrían cruzarse mucho antes de una hipotética final, fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Argentina España Finalissima 1
Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España.

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, palpitó el choque:Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

A su vez, su par de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Cabe remarcar que la fecha del encuentro generó cierto malestar en el cuerpo técnico de la Albiceleste, ya que en septiembre Lionel Scaloni remarcó que hubo tiempo para disputarla antes y agregó: "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial".

En cambio, Luis de la Fuente, entrenador de España, en diálogo con TyC Sports manifestó: "A mí me gustaría mucho, porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel, y por lo que representa encontrarme con un amigo (Scaloni) en el campo de juego".

Argentina España Finalissima Mundial 2026
Noticias relacionadas
Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera deja Atlético Mineiro para ser nuevo refuerzo de River.

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

El representante entrerriano se impuso en cuatro ocasiones en esta temporada.

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Ver comentarios

Lo último

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Ultimo Momento
Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Policiales
Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Ovación
Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

La provincia
Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Paraná: repavimentan un tramo de calle Antonio Crespo

Paraná: repavimentan un tramo de calle Antonio Crespo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Dejanos tu comentario