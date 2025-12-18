Uno Entre Rios | La Provincia | Túnel subfluvial

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Un camión de gran porte quedó atascado en el Túnel Subfluvial que une Paraná con Santa Fe y se registraron largas colas en el ingreso al viaducto.

18 de diciembre 2025 · 19:49hs
Un camión de gran porte quedó atascado en el Túnel Subfluvial que une Paraná con Santa Fe y se registraron largas colas en el ingreso al viaducto. Hay largas filas y reclamo de los conductores por la falta de control sobre el tema de los vehículos que ingresan a la conexión vial.

Las autoridades recomendaron evitar la zona y circular con precaución.

No es la primera vez que sucede este tipo de situación, mientras que hace pocos días también se registró un accidente dentro del Túnel que también provocó más de media hora de demoras en la circulación.

