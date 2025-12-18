Uno Entre Rios | Policiales | Jazmín González

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

El pedido de Justicia será el viernes 19 a las 9,30, al cumplirse dos meses del crimen de Jazmín González ocurrido durante un incidente en Bajada Grande.

18 de diciembre 2025 · 09:49hs
El pedido de Justicia será el viernes 19 a las 9,30, al cumplirse dos meses del crimen de Jazmín González ocurrido durante un incidente en Bajada Grande.
A dos meses del homicidio de Jazmín González, la familia y los allegados a la joven asesinada convocaron a concentrar frente a Tribunales para reclamar Justicia. El acto será el viernes 19 a las 9,30, al cumplirse dos meses del crimen ocurrido durante un incidente en Bajada Grande.

“Al cumplirse el segundo mes del homicidio de Jazmín, familiares y amigos exigimos justicia, que se dicte una sentencia firme y mayor para los culpables, y que la investigación avance más rápido”, expresaron en la convocatoria.

Exigen “que se cumpla con la ley y se apliquen penas máximas para los implicados en su muerte, que consideramos un asesinato y no un accidente” y también “que cada uno de los involucrados estén en las unidades penales y no con domiciliaria”.

Jazmín González tenía 16 años cuando recibió un disparo en la cabeza el domingo 19 de octubre en un incidente en Bajada Grande.

El imputado de realizar el disparo que la mató es Yamil Cabrera, de 20 años, quien se encuentra alojado en una cárcel fuera de Paraná.

