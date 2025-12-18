Este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson

Con la colocación del boyado quedará permitido desde este viernes el ingreso al agua en el balneario Thompson de Paraná.

Rosario Romero junto a los funcionarios de la Municipalidad en el recorrido por el Thompson.

Con la colocación del boyado quedará permitido desde este viernes el ingreso al agua en el balneario Thompson de Paraná. De esta manera se recupera una playa emblemática de la ciudad. La intendenta Rosario Romero realizó el anuncio luego de recorrer el sector.

“Este fin de semana quienes vengan al Thompson van a tener el boyado para disfrutar de la playa que ya está en condiciones”, indicó.

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Además, remarcó que a partir de la semana que viene se van a colocar 300 sombrillas y 300 reposeras.

La Intendenta repasó los trabajos que se realizaron previamente: “Hicimos la obra del arroyo Las Viejas que permitió sanear este curso de agua. Es una obra que la empezó la gestión anterior y nosotros la terminamos con financiamiento 100% municipal, trabajos que permiten tener filtros biológicos en el arroyo para poder recoger la suciedad”.

Asimismo, se realizó la remoción de antiguos barros que habían contaminado la playa y luego se llevó adelante el refulado de arena.

Balneario Thompson 2 Rosario Romero junto a los funcionarios de la Municipalidad en el recorrido por el Thompson. Municipalidad de Paraná

En cuanto a los servicios que se brindarán para quienes se acerquen a disfrutar del balneario, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, resaltó que “serán de calidad” y enumeró que se contará con sombreadores, sombrillas y reposeras administradas por el Estado municipal en forma gratuita, con algunas recomendaciones de cuidado para quienes lo soliciten.

“Después de muchos años, con personal municipal y el convenio que se firmó con los guardavidas de la provincia, tenemos garantizado la seguridad y la prevención para el ingreso al río”, agregó el funcionario.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, valoró “el gran trabajo que se ha hecho desde el Municipio para que la playa del Thompson esté en condiciones”. “Todo el trabajo realizado en el arroyo Las Viejas, el sistematizado y el saneamiento nos ha permitido poder contar este verano con una playa para disfrutar y eso ha sido un esfuerzo muy grande de las distintas áreas del Municipio para ponerlo en buenas condiciones en todos los aspectos”.