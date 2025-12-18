Uno Entre Rios | La Provincia | Thompson

Este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson

Con la colocación del boyado quedará permitido desde este viernes el ingreso al agua en el balneario Thompson de Paraná.

18 de diciembre 2025 · 18:30hs
Este viernes quedará habilitado el ingreso al Balneario Thompson.

Municipalidad de Paraná

Este viernes quedará habilitado el ingreso al Balneario Thompson.
Rosario Romero junto a los funcionarios de la Municipalidad en el recorrido por el Thompson.

Municipalidad de Paraná

Rosario Romero junto a los funcionarios de la Municipalidad en el recorrido por el Thompson.

Con la colocación del boyado quedará permitido desde este viernes el ingreso al agua en el balneario Thompson de Paraná. De esta manera se recupera una playa emblemática de la ciudad. La intendenta Rosario Romero realizó el anuncio luego de recorrer el sector.

La habilitación del Thompson

“Este fin de semana quienes vengan al Thompson van a tener el boyado para disfrutar de la playa que ya está en condiciones”, indicó.

Un camión quedó atascado en el Túnel Subfluvial.

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo.

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

Además, remarcó que a partir de la semana que viene se van a colocar 300 sombrillas y 300 reposeras.

La Intendenta repasó los trabajos que se realizaron previamente: “Hicimos la obra del arroyo Las Viejas que permitió sanear este curso de agua. Es una obra que la empezó la gestión anterior y nosotros la terminamos con financiamiento 100% municipal, trabajos que permiten tener filtros biológicos en el arroyo para poder recoger la suciedad”.

Asimismo, se realizó la remoción de antiguos barros que habían contaminado la playa y luego se llevó adelante el refulado de arena.

Balneario Thompson 2
Rosario Romero junto a los funcionarios de la Municipalidad en el recorrido por el Thompson.

Rosario Romero junto a los funcionarios de la Municipalidad en el recorrido por el Thompson.

En cuanto a los servicios que se brindarán para quienes se acerquen a disfrutar del balneario, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, resaltó que “serán de calidad” y enumeró que se contará con sombreadores, sombrillas y reposeras administradas por el Estado municipal en forma gratuita, con algunas recomendaciones de cuidado para quienes lo soliciten.

“Después de muchos años, con personal municipal y el convenio que se firmó con los guardavidas de la provincia, tenemos garantizado la seguridad y la prevención para el ingreso al río”, agregó el funcionario.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, valoró “el gran trabajo que se ha hecho desde el Municipio para que la playa del Thompson esté en condiciones”. “Todo el trabajo realizado en el arroyo Las Viejas, el sistematizado y el saneamiento nos ha permitido poder contar este verano con una playa para disfrutar y eso ha sido un esfuerzo muy grande de las distintas áreas del Municipio para ponerlo en buenas condiciones en todos los aspectos”.

Thompson playa Rosario Romero
Noticias relacionadas
Arco Iris impulsa una colecta urgente de sangre para los chicos del San Roque

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionó el Presupuesto y alertó sobre los fondos que perdería Entre Ríos con la reforma laboral

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

La Municipalidad de Paraná repavimenta y optimiza desagües pluviales en un tramo de calle Antonio Crespo

Paraná: repavimentan un tramo de calle Antonio Crespo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Ultimo Momento
Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

Policiales
Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: un menor fue rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Ovación
Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Se oficializó la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

La provincia
Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

Este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson

Este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario