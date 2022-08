Viviana-Canosa.jpg

La noche del viernes, Viviana Canosa no salió al aire de forma puntual. Momentos después de las 21 horas, la conductora Marcela Pagano leyó en vivo un comunicado del Grupo América: “Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares, generando escraches con violencia no solo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego de subidos a las redes sociales, la empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos”.

Minutos antes el periodista de espectáculos, Jorge Rial, fue el primero que informó la salida de la periodista, alegando que "No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila". Sobre esto, el empresario aclaró que es "amigo de manera pública del actual ministro de Economía, Sergio Massa, hace 20 años. Esto no tiene nada que ver con él, ni me pidió nada al respecto. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa".

Embed Se fue @vivicanosaok del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre @SergioMassa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila. pic.twitter.com/HkNZ6JI3sA — JORGE RIAL (@rialjorge) August 6, 2022

Finalmente, Vila expresó que esperan a la conductora el día lunes para retomar el exitoso y polémico ciclo: "No sé qué irá a hacer ella, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva. Ella tiene una obligación contractual que la liga con el canal, así que si el lunes va, será bienvenida".

La periodista anunció a través de un hilo en Twitter la finalización del programa Viviana con Vos, que se transmitía de 21 a 23. Manifestó que hubo desinteligencias con el canal de noticias A24 por sentir vulnerada su libertad de expresión: "Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", manifestó la periodista. No obstante, Vila dijo: "Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos".