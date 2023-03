Gran Hermano: el picante mensaje de Alfa a los participantes

Durante la gala de El Debate, Santiago del Moro entró a la casa para comunicar que habrían visitas "inesperadas". Automáticamente Julieta, Romina, Marcos, Camila y Nacho se giraron a la puerta pero el conductor anunció: "¡Quédense en el living, que las visitas entrarán por la televisión". De inmediato apareció la imagen de Martina con un mensaje grabado: "¿Se acuerdan de mi? Se habló mucho de mi personalidad adentro del reality, pero habría que ver la personalidad de muchos de los que quedaron ahí adentro", apuntó la profesora de educación física. Seguidamente apareció Ariel que le habló directamente a Camila: "Este mensaje es para vos: acordate que teníamos un pacto tácito y me tendrías que haber elegido, la verdad eso fue un puñal en el corazón. Sé vos misma, más individual que nunca hasta el final".

En tercer lugar apareció Coti, una de las participantes que más dio que hablar por su estrategia: "Quería desearles mucha suerte. Nachito, te tengo muchísimo cariño, sos el único que entendió que esto era un juego. Marcos, te apoyo siempre. Cami, sos lo más. Para Romi y la Princesa: por lo visto les dolió mucho y no entendieron que esto era un juego, veo que están muy preocupadas adentro de la casa por mí, les digo que estoy muy bien", disparó la correntina. Enseguida fue el turno de Daniela: "Los felicito por esta instancia a la que llegaron, les quiero mandar un saludo muy especial a Romi y Juli, las extraño con todo el corazón, no se olviden que los sueños se cumplen y las espero acá afuera". El mensaje causó emoción en Julieta, quien no tardó en llorar al ver a su amiga.

A continuación se vio a María Laura, quien reside en Paraná: "Espero que la pasen bomba, que disfruten de este momento. Juli, demás está decirte que nos vamos a juntar; Romi seguro nos vamos a ver con nuestras hijas; Nachito seguí con esa paz y Marcos, un saludo enorme". Tras el mensaje, Del Moro aclaró que la futbolista no envió mensaje a Camila debido a que no la conoce. Después apareció el polémico jugador de las estrategias, Agustín 'Frodo': "Me parece que todavía no encontraron nada del juego de estrategias que dejé adentro de la casa, a ver si los que están se atraven a decirle a los otros lo que piensan de verdad. Un saludo grande a Marcos: Te amo y seguí hasta la final". Por su parte el cordobés Maxi les dijo: "Quiero decirles que estoy muy contento de saludarlos, les tengo una gran admiración, ya falta muy poquito y huevos para lo que queda. Nachito, te tengo toda la fe".

La novia del ganador del 0 kilómetro, Juliana 'Tini' habló directamente a dos participantes: "Marquitos y Nacho, estamos haciéndole el aguante con todo y el resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas". Al escuchar este mensaje, Julieta protestó: "Tenía la mejor con ella" y Romina explicó que no se llevaba bien porque hablaba por atrás y "se hacía la buena compañera". Finalmente apareció Alfa con una breve pero firme declaración: "No importa quién cierre la puerta, pero este Gran Hermano lo gané yo, es mío".