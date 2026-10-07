Gaspar Benegas llevó "Jijiji" al Monumental en la despedida de Messi Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, interpretó una versión acústica del clásico de Los Redondos 7 de octubre 2026 · 12:01hs

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo fútbol, emoción y también rock. En medio del partido ante Benín, en el Monumental, Gaspar Benegas apareció sobre el campo de juego y sorprendió al público con una versión acústica de “Jijiji”, uno de los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Gaspar Benegas sorprendió con “Jijiji” en el Monumental El guitarrista, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari, tomó la guitarra y comenzó a interpretar el tema. En pocos segundos, las tribunas se transformaron en un enorme coro y miles de personas acompañaron la canción.

El momento tuvo además una coincidencia especial con la noche que se vivía en el estadio. “No lo soñé”, repitió el público al cantar una de las frases más reconocibles de la canción, en una despedida que también parecía difícil de imaginar hasta hace no tanto: la última función de Messi con la camiseta de la Selección Argentina como local. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HISPA (@hispaok) LEER MÁS: El poncho catamarqueño que acompañó a La Sole en la despedida de Messi