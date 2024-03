Esteban Lamothe cruzó a Javier Milei por una foto falsa

Al ver el posteo, el actor aclaró que “la foto que circula con la leyenda en mi mano que dice ‘basta Milei’ está armada por alguien. Es falsa. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente Javier Milei por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”. “Y por favor no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada. No me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar. Gracias”, agregó.

Sobre la foto original el actor dijo que la imagen tiene ya varios años: Pusimos nuestro nombre en la mano por otra razón. Tenía que ver con la identidad. Borraron Raúl Esteban, que es mi nombre, y pusieron ‘basta Milei’. Hace un mes que se viralizó pero yo pensé que el presidente era lo suficientemente inteligente o tenía un equipo para darse cuenta que eso lo armó un pibe desde la computadora de su casa y que iba a morir ahí”.

“Esa foto es falsa, hoy es el Día de la Mujer y es un día muy sensible no solamente para las mujeres. Que se visibilice lo que tiene que ser visible hoy. Que deje el teléfono, que me pregunte, yo no me peleo en redes sociales, sé discutir, charlar, hablar. Si quiere que nos juntemos, me junto, pero no atacarme a mí con una foto falsa que es muy fácil borrar y poner otra cosa”, concluyó el actor.