Emilia Mernes: "Nogoyá es todo; es mi cable a tierra, mi hogar"

La cantante y compositora entrerriana Emilia Mernes, de exitoso paso por España e inminente gira por Argentina, aseguró que "la música en español ha trascendido y cruzado fronteras que no nos imaginábamos" y señaló, sobre su recorrido y su impacto dentro de la escena urbana, que aunque "no fue todo color de rosas" no pudieron sacarle de la cabeza "lo que soñaba y perseguía".