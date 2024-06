Eliminaron a Furia de Gran Hermano: así reaccionó

Embed Furia es la nueva eliminada y abandona la casa de #GranHermano



La gala inició con Santiago del Moro anunciando que ya tenía en sus manos los resultados pero aclaró: "No se para quiénes son y le prohibí a la persona que los tiene que me lo diga porque quiero sorprenderme con ustedes". Sobre el final, el conductor se puso en contacto con los participantes para revelar quién abandonaría el reality por decisión de la gente: "He pasado las últimas horas muy ansioso y nervioso por esta definición. Por tener que leer este nombre", expresó Del Moro y agregó: "Tanto Juliana como Martín han sido tope de gama".

Furia Gran Hermano.jpg

Luego de buscar sus valijas, se dirigió a la puerta y dijo a los participantes que se quedaban: "Aunque que me trataron como una reina al último momento, son la misma m... que siempre, gracias", seguidamente acotó: "Son unos falsos, fallutos. No quiero que me canten ni nada".

Una vez fuera de la casa tomó un auto que la trasladó a los estudios de Telefe donde fue recibida por Del Moro y los demás ex participantes, quienes mayormente tenían puesta una remera roja que decía "Team Chino" en letras amarillas. Tras saludar sólo a Del Moro y a un ex participante de la edición anterior, Walter 'Alfa' Santiago, la reciente eliminada fue a saludar a su tribuna. "Gracias gente, gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz", dijo.