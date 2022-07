El video que Will Smith grabó para disculparse con Chris Rock tras haberlo golpeado

Cuando las cámaras enfocaron el rostro de Will Smith y su esposa, ellos aún reían. Sin embargo, Rock decidió hacer un comentario más sobre Jada y desató la ira del ganador del Oscar. “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”.

En ese momento, Smith se percató de la molestia que esto había causado a su mujer, irrumpió en el escenario y golpeó al comediante ante la sorpresa de todos los asistentes.

Will Smith se disculpó con el humorista Chris Rock

A cuatro meses de ese episodio, Will Smith grabó un video -que compartió en su canal de YouTube- para disculparse con el cómico Chris Rock y con sus admiradores, que se sintieron decepcionados con su actitud.

“Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”, comenzó diciendo el actor.

Smith también le disculpó con Julius Rock, madre del comediante. “Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y sabes, esa fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas estaba afectando con mi reacción. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con su familia”, continuó.

En el video, el actor también mencionó Tony Rock, hermano del humorista, con quien aseguró tenía una estupenda relación, que teme no poder recuperar. “Tuvimos una gran relación... Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable”, remarcó.

“No voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que ninguna parte de mí piensa que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”, añadió.

Smith desligó a su mujer, Jada, de cualquier responsabilidad por lo que hizo. "Tomé una decisión por mi cuenta a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris, Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por el calor que nos trajo a todos", enfatizó.

La estrella resaltó que está lidiando con un trabajo interno para poder superar este momento duro en su carrera. "Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, me duele, me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”, sentenció.