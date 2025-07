El regreso de Emilia Mernes: la artista entrerriana reinventa el pop urbano con "Perfectas".

Emilia Mernes revela "Perfectas": su nuevo álbum con referencias a Britney Spears

La artista, originaria de Entre Ríos, acaba de terminar su exitosa gira por España, pero no ha dejado de sorprender a sus seguidores con nuevos lanzamientos. Entre las canciones que ya han visto la luz se encuentra Pasarella, un adelanto de lo que promete ser un álbum lleno de propuestas frescas. Emilia también compartió un misterioso calendario de publicaciones, dando pistas sobre el contenido del EP.

Perfectas está compuesto por seis canciones, y aunque ya hemos escuchado algunas de ellas, aún quedan por descubrir otros temas que seguramente serán del gusto de sus fanáticos, como Beautiful y Servidora, esta última una colaboración con la tiktoker Lola Lolita. Además, el tema principal, Perfectas, se perfila como una de las piezas más esperadas del proyecto.

La portada de Perfectas también ha sido objeto de atención, ya que presenta a Emilia sobre una cama redonda rosa, la cual ha utilizado en varias publicaciones previas. En la imagen, la cantante aparece llorando mientras observa una serie de objetos que representan las canciones del álbum, creando una atmósfera nostálgica y emocional.

Los fans del pop no tardaron en notar una referencia clara a una de las divas más emblemáticas de los 2000: Britney Spears. La imagen recuerda poderosamente a la portada de ...Baby One More Time, no solo por la vestimenta de Emilia (una camisa roja sobre un top blanco), sino también por la postura de la artista, que, aunque cargada de melancolía, remite a la icónica imagen de Spears. Esta referencia cobra un significado aún más relevante si se considera el camino que tanto Emilia como Britney han recorrido, marcados por las expectativas públicas y las dificultades de ser mujeres en el ojo del huracán mediático.

Con Perfectas, Emilia demuestra, una vez más, que no solo es una talentosa cantante, sino también una artista que sabe cómo jugar con su imagen y su música para transmitir un mensaje poderoso y auténtico.