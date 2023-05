Embed Así llegó el pote. Tal como lo ves.

En mi instagram está toda la explicación “real”. Acá es imposible de contar. Gracias x tu explicación. https://t.co/zMlpz7KSjA — Martin Liberman (@libermanmartin) May 16, 2023

“Hola, me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió en julio del año pasado. La respuesta, después de una insistencia fue cordial: “Hola Martín. Por el momento no hacemos ese tipo de acciones. Le agradecemos el interés y éxitos”.

martín liberman escrache 2.jpg El escrache a Martín Liberman después de vengarse porque le negaron un canje

Hace unos días, Liberman y su esposa Anita Laura López pidieron de nuevo a Lado bueno. Aparentemente recibieron el pote medio vacío y derretido y, según aclaró en una storie el periodista, hicieron el debido reclamo a través de la app. Recién este lunes le contestaron con algunas vueltas, por lo que Liberman decidió subir una storie escrachando a la heladería.

martín liberman escrache 3.jpg

Quizás no se acordaba que le había pedido canje en julio del año pasado, algo que sí recordaban los dueños de la heladería y metieron mano a eso. Sobre la storie del escrache del periodista , lo dejaron expuesto: “No sean como Liberman que cuando te negás a regalarle helado te escracha”. El periodista y su mujer explicaron en stories que no fue así, tal como se mencionó anteriormente. Lo cierto es que marchó preso.