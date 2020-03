El desafortunado tuit de Andrés Calamaro sobre la violencia de género

Andrés Calamaro volvió a publicar un tuit provocador vinculado con la temática de género. Esta vez lo hizo con estadísticas de violencia, intentando comparar cuántas mujeres mueren asesinadas por día con la estadística de cuántos varones son las víctimas.

"La violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera. Una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88% ... Son estadísticas, no opiniones", escribió el músico.

Calamaro no reparó –o no quiso hacerlo– en que las víctimas de femicidios son asesinadas por varones por su condición de mujer; mientras que el número de hombres asesinados en el marco de la violencia de género no es significativo.

La periodista Florencia Etcheves fue una de las que le salieron al cruce:

Florencia on Twitter En esa estadística ¿qué porcentaje de los asesinos son varones? ¿Qué porcentaje fue asesinado por su condición de varon o de mujer? Cuando tengas esos números vas a entender. Buena suerte y hasta luego. — Florencia (@fetcheves) March 5, 2020

Con este tuit, Calamaro vuelve a relativizar y banalizar la violencia de género y a intentar equiparar lo que no es equiparable.