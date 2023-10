El cantante y artista Cacho Castaña encarnó el “símbolo del macho porteño” y vivió su vida como un verdadero dandy del tango. Tuvo amores, aventuras con distintas mujeres de la farándula, pero no fue padre. Este domingo se cumple el 4° aniversario de su muerte. Un recorrido por su historia.

Con sólo 14 años ya daba clases de piano y empezó a tocar en orquestas de tango. Para la segunda mitad de los años ’60, habiendo alcanzado la mayoría de edad, Cacho Castaña se presentó como cantante en un programa “ómnibus” –formato televisivo de entretenimiento en vivo que duraba más de seis horas– en Canal 9.

Junto con el guitarrista Bingo Reyna (en guitarra) y otros músicos formó el grupo Beto y los Huracanes. Paradójicamente, Cacho Castaña fue un reconocido simpatizante del club San Lorenzo de Almagro.

Éxitos como “Café La Humedad”, “Lo llaman el matador”, “La reina de la bailanta”, “Garganta con arena” (dedicado a su ídolo Roberto Goyeneche), “Ojalá que no puedas”, “Quieren matar al Ladrón”, entre otros, son autoría de Cacho Castaña. En 2005 ganó el Premio Gardel por su álbum Espalda con espalda.

En su faceta de actor participó en distintas películas como El cabo Tijereta (1973), La carpa del amor (1979), Abierto día y noche (1981) y Felicidades (2000). También formó partes de los elencos de programas de TV como Poliladron (1995), Resistiré (2003), Dulce amor (2012) y Buenos muchachos (2017-2018).

Pese a los diferentes vínculos que mantuvo con distintas parejas, Cacho Castaña nunca tuvo hijos. Más aún, en reiteradas ocasiones afirmó que nunca quiso ser padre. Durante una entrevista, había afirmado que no tuvo hijos por decisión propia y que no haber sido padre no significaba para él una cuenta pendiente ni nada por el estilo.