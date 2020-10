Martitegui se enteró de que tenía Covid-19 luego de realizarse dos hisopados. "Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contó al respecto en una entrevista con Cortá por Lozano.

Además del jurado del reality de cocina, hay dos participantes que dieron positivo de Covid-19, el Polaco y Vicky Xipolitakis, cuyo hijo también contrajo coronavirus.

Como el certamen tenía varios programas grabados aún aparecen en el aire todos los contagiados, pero tuvieron que buscar reemplazos para que continuara el ciclo. El Polaco es reemplazado por Natalie Pérez y Vicky por Cristian Sancho. En tanto, la chef Dolli Irigoyen suplanta a Martigegui.