Christian Nodal tocará en Argentina y explotaron las fanáticas de Cazzu

Sin embargo, el anuncio se vio opacado debido a la polémica que envuelve a Nodal y Cazzu. El artista y la rapera se separaron a principios de mayo, en medio de rumores de que el cantante le fue infiel con Ángela Aguilar. Con cientos de miles de fans de la cantante analizando minuciosamente ‘pruebas’ de infidelidad del artista mexicano, la reacción en redes sociales fue unánime y se reflejó en un poderoso tuit de una seguidora: “Lo vas a tener que cancelar HDP porque no vas a llegar sano”.

Cazzu

Días atrás, Cazzu había escrito en sus redes sociales: “Holis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar este lado de la exposición tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos, y ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”.

Mientras tanto, a pesar de que la cantante intentó llevar calma a sus seguidoras, las mismas no dan tregua e insisten en querer cancelar la presentación de Nodal.