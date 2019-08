Carla Peterson y Martín Lousteau recordaron cuando les cortaron el gas

Carla Peterson y Martín Lousteau conforman una enigmática pareja y si bien se muestran muy unidos, son pocas las veces que se muestran en público. En plena campaña electoral -él es candidato a senador porteño-, ayer estuvieron en el programa "Cortá por Lozano".

Además de hablar sobre cómo se llevan en la intimidad, si intercambian opiniones sobre sus trabajos, cómo se ponen de acuerdo con la crianza de su hijo Gaspar, cómo planean su casamiento, ella explicó el motivo del gran beso que se dieron con Nancy Dupláa en la ceremonia de los Martín Fierro cuando ganó el premio a Mejor Actriz Protagónica por su rol en "100 días para enamorarse".

Luego subió al escenario y le dedicó conmovedoras palabras de compañerismo y amistad. "Me confundí y pensé que era Martín (Lousteau)", bromeó.

Y luego aclaró: "Lo aclaro acá así no hay confusión. Eso fue porque el último capitulo del programa terminaba que nos dábamos un beso y fue como revivir eso. Además ya estás ahí, estábamos felices, contentos de estar con toda la gente con la que trabajás y hace mucho que no ves".

Peterson, de todos modos, agregó que no estaba desinhibida por el efecto del alcohol. "Yo no tomé hasta después de ganar porque sabía que tenía que hablar y no tenía libreto", reveló.

Además la pareja repasó anécdotas y contó muchas intimidades de familia. Una de ellas fue su curioso casamiento. "Porque nos casamos, que se sepa. Un día vamos a hacer una fiesta como corresponde. Nos tenemos que organizar", contó Peterson Y Lousteau detalló: "Nos casamos en los Estados Unidos, en New Haven, donde estuve seis meses. Fuimos a averiguar cómo hacer para casarnos, y de pronto nos dijeron si queríamos casar ese mismo día, nos miramos y dijimos que si, pero estábamos vestidos de calle, porque después nos íbamos a estudiar".

Contaron también que practican el colecho. "Y sí, porque a veces queremos dormir y Gaspar viene a la cama y lo dejamos. Nos encanta. Nos llamamos 'los hamsters'", bromeó la protagonista de 100 días para enamorarse.

Dicen que son muy compañeros, que tienen largas charlas de trabajo y se piden opinión sobre sus actividades. "A veces yo digo cualquier barbaridad que escucho y la tiro. Y él me explica con mucha paciencia", indicó Peterson. Además, comparten la economía del hogar, y confiaron que la encargada de pagar las cuentas es ella, aunque es bastante distraída. "Nos cortaron el gas porque Carla no pagó", la mandó al frente el exministro de Economía.

Dicen que tienen muchas cosas en común, como por ejemplo el gusto por el cine y la música, pero que no coinciden en otras cosas. "Nos dimos cuenta de que siempre votamos igual, hasta conocernos. Después no tanto", contó él, al tiempo que ella agregaba: "Que cada uno haga lo que quiera con la política partidaria. Yo obviamente en el confío en vos, mi amor, pero cada uno que haga lo que quiera. Obvio que te voto a vos".