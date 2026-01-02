Uno Entre Rios | Show | Gianinna Maradona

"Cambiaste mi vida": Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

La hija del Diez, Gianinna Maradona, compartió un posteo en Año Nuevo donde confirma su relación tras los rumores que circularon hace algunas semanas.

2 de enero 2026
La hija del Diez, Gianinna Maradona, compartió un posteo en Año Nuevo donde confirma su relación tras los rumores que circularon hace algunas semanas.
La hija del Diez, Gianinna Maradona, compartió un posteo en Año Nuevo donde confirma su relación tras los rumores que circularon hace algunas semanas.

Gianinna Maradona está otra vez enamorada después de lo que fueron los idas y vueltas con Daniel Osvaldo en los últimos años, relación que se terminó por completo a principios de 2025.

Tras estar un tiempo sola, luego de separarse del ex futbolista tras varios fallidos intentos de recomponer la relación, la hija del Diez volvió a apostar nuevamente al amor y en el principio del 2026 lo presentó en sociedad.

Fue en la cena y brindis especial de Año Nuevo donde la madre de Benjamín Agüero compartió la primera foto con Guido Sergi, su nuevo novio, cuyos rumores de romance ya venían desde hace un tiempo.

Desde sus historias de Instagram, la hermana de Dalma subió una romántica postal abrazada fuerte a su pareja y acompañó la publicación con la canción Lo más lindo del cantante Pity Fernández.

“Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, describió Giannina muy enamorada en la romántica imagen. Por su parte, él decidió replicar desde su cuenta en redes ese momento y agregó: "La luna...".

La hija del Diez, Gianinna Maradona, compartió un posteo en Año Nuevo donde confirma su relación tras los rumores que circularon hace algunas semanas.

Este romántico ida y vuelta virtual terminó de confirmar el vínculo que los une ante sus miles de seguidores y comienzan el año bien enamorados.

En tanto, Gianinna al igual que toda la familia está expectante por el reinicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, el cual comenzará el 17 de marzo, tras aquella suspensión del proceso por el escándalo con la ex jueza Julieta Makintach, quien fue destituida del Poder Judicial tras un jury de enjuiciamiento por irregularidades en el juicio por la muerte del astro al salir a la luz imágenes de un documental que estaba preparando con imágenes de las audiencias.

Quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona

Se conocieron detalles de quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona, quienes hace un tiempo ya se mostraban juntos entre sus seres cercanos.

"La que está en pareja con un chico que estuvo hace mucho tiempo en algo informal pero ahora están metidos es Gianinna Maradona con Guido Sergi", indicó Carolina Molinari en el programa Puro Show (El Trece).

Después de dar varias pistas en la información enigmática, la panelista daba detalles de quién era el hombre que conquistó el corazón de la hija de Diego Maradona.

"Él tiene 40 años, trabaja con la familia y tiene una imprenta. Jugó en inferiores de chico y después se dedicó a otra cosa, es un chico súper tranquilo. Está separado desde hace mucho tiempo y es papá de dos nenas chiquitas", indicó Molinari.

La panelista remarcó que durante el último tiempo intentaron mantener perfil bajo en la relación y ocultarse de ser vistos en público juntos.En ese sentido comentó que Guido acompañó a Gianinna Maradona en un evento y que optó por no levantar sospechas del vínculo que tenían. "Hace poco cuando se hizo el evento de Olga en homenaje a Maradona, él la acompaña (a Gianinna) pero no quería que se lo viera, se mantuvo muy al margen", explicó la panelista.

