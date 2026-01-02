Uno Entre Rios | El País | cuatreros

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Los cuatreros fueron hallados sin vida con múltiples disparos dentro de una canoa que flotaba a la deriva, a la altura de Sauce Viejo

2 de enero 2026 · 12:31hs
Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos a bordo de una canoa que flotaba a la deriva en el río Coronda, a la altura de la localidad de Sauce Viejo, durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, último día de 2025. El macabro hallazgo de los cuatreros fusiladosocurrió minutos después de las 13, cuando vecinos de la zona de calle Bouchard advirtieron que una embarcación se desplazaba de manera irregular sobre el cauce del río y dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo constataron que la canoa había quedado encallada entre camalotes, en un sector cercano a calle Jujuy. Debido a la imposibilidad de acceder por tierra, se solicitó la colaboración de Prefectura Naval Argentina, cuyo personal logró alcanzar la embarcación tras un operativo fluvial.

sauce viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcacion a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

cuatreros asesinados Santa Fe video

Una vez a bordo, los uniformados se encontraron con una escena estremecedora: dos cuerpos sin vida con múltiples impactos de arma de fuego, la presencia de armas dentro de la canoa y un animal muerto, cuya relación con el hecho también es materia de investigación. La embarcación fue trasladada hasta la orilla para permitir el trabajo de los peritos.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias criminalísticas de rigor y posteriormente confirmó la identidad de las víctimas.

cuatreros asesinados Santa Fe
Qui&eacute;nes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el r&iacute;o Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Pescadores oriundos de Alto Verde

Se trata de José Cabrera y Martín Cabrera, primos entre sí, pescadores y oriundos del distrito costero de Alto Verde.

En la causa interviene el fiscal en turno, Carlos Lacuadra, quien ordenó la realización de autopsias, el secuestro de elementos de interés y diversas medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del doble crimen.

La investigación continúa en curso y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis en torno a este violento episodio ocurrido en el río Coronda.

cuatreros Río Coronda Sauce Viejo
Noticias relacionadas
unificacion de los subsidios de luz y gas: quienes dejaran de recibir la asistencia estatal

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Uno por uno, todos los feriados del 2026

subsidios a la luz y el gas: nacion elimino la segmentacion y creo un registro unico

Subsidios a la luz y el gas: Nación eliminó la segmentación y creó un registro único

murio la jueza alicia ramos fondeville, quien habia condenado al femicida carlos monzon

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado al femicida Carlos Monzón

Ver comentarios

Lo último

Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

Tres libros mágicos para regalar en Reyes

Tres libros mágicos para regalar en Reyes

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Ultimo Momento
Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

Falleció Pablo Lago, creador de las series televisivas Lalola, Trátame bien y La Leona

Tres libros mágicos para regalar en Reyes

Tres libros mágicos para regalar en Reyes

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Policiales
Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Ovación
Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Brisa Ramos hará historia en los fititos

Brisa Ramos hará historia en los fititos

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

La provincia
Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Dejanos tu comentario