Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Dos hombres fueron detenidos en Paraná tras un violento episodio con amenazas y un arma de fuego en una vivienda de la zona de El Guarán y Concordia.

2 de enero 2026 · 08:13hs
Dos hombres fueron detenidos en Paraná tras protagonizar un violento episodio en inmediaciones de la intersección de calles El Guarán y Concordia, donde se registraron amenazas con un arma de fuego, daños y lesiones.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO, el hecho se originó durante una fiesta que se desarrollaba en la zona, cuando un grupo de personas agredió físicamente al hermano de una joven que denunció amenazas. Luego del ataque, la víctima logró refugiarse en su domicilio, aunque la situación se agravó cuando dos de los agresores ingresaron de manera violenta a la vivienda, pateando la puerta de acceso.

Dentro del domicilio, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y amenazó a la mujer. Ante lo ocurrido, la damnificada logró comunicarse con el servicio de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención del personal policial de Comisaría Tercera.

Dos detenidos

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos lograron identificar y aprehender a los dos sospechosos. Durante el procedimiento, se constató que uno de ellos llevaba un morral en cuyo interior se halló un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible, con dos vainas calibre 9x19 mm en el tambor y diez vainas servidas de calibre 9 mm.

Tomó intervención el fiscal de Investigaciones, Dr. Abraham Martín, quien dispuso el secuestro del arma de fuego y la detención de ambos individuos por los delitos de amenazas calificadas, daños y lesiones. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Paraná detenidos Arma
