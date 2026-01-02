Uno Entre Rios | El País | subsidios

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

La nueva medida elimina los tres niveles de ingreso que se consideraban previamente para acceder a los subsidios. Los detalles

2 de enero 2026 · 11:21hs
El gobierno oficializó la unificación de los subsidios de luz y gas a través de la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La nueva medida elimina los tres niveles de ingreso que se consideraban previamente a la hora de acceder a la asistencia estatal.

subsidios a la luz y el gas: nacion elimino la segmentacion y creo un registro unico

Culminó la consulta pública para la implementación de las nuevas tarifas focalizadas para poder implementar el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

La política quedó oficializada a través del Decreto 943/2025, publicado este viernes 2 de enero en Boletín Oficial. Son los subsidios energéticos de jurisdicción nacional los que se verán unificados. Esta medida redefine los criterios de acceso y de exclusión a la hora de acceder a este beneficio y también los porcentajes de asistencia.

Solo dos tipos de hogares: con y sin subsidios

En particular, la nueva normativa elimina el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unifica a todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencias.

Es que el nuevo régimen oficializado por el gobierno contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

Aumento tarifas servicios luz gas prepagas.jpg

De esta manera, y con todos los usuarios que recibirán subsidios en una sola categoría, con el nuevo esquema el acceso a los subsidios energéticos quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes o inferior a $3.771.987,09 mensuales, según datos a noviembre de 2025 del Indec.

El objetivo del nuevo esquema es "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, según se expresa en el Decreto publicado este viernes.

En cuanto al acceso a este régimen, el gobierno revisará el padrón: las personas ya inscriptas en el RASE no deberán volver a anotarse, ya que habrá una migración automática de datos con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Topes para subsidios de luz y gas

En la medida se establecen bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la asistencial estatal base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.

Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.

Gas propano y garrafas

Las personas usuarias podrán inscribirse desde enero en www.argentina.gob.ar/subsidios, dado que este segmento no migra automáticamente.

Mientras tanto, sigue abierta la consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones o presentar observaciones: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados

Subsidios de luz y gas durante los primeros meses de 2026

Según se expresa en el decreto publicado este viernes, durante el mes de enero habrá una bonificación adicional del 25% para la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional.

De esta manera, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas (que no cuenta con subsidios en verano) un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

