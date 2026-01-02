Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina logró una contundente victoria al imponerse por 3 a 0 frente a España en el Torneo mixto por equipos de tenis.

2 de enero 2026 · 11:00hs
Guido Andreozzi y Lourdes Carlé protagonizaron el doble mixto argentino.

Argentina derrotó 3 a 0 a España en el inicio de la United Cup, el torneo mixto por equipos de tenis que se disputa en Perth y que sirve de preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2026.

En primer turno Sebastián Báez abrió el camino de la victoria al superar por un doble 6-4 a Jaume Munar. Posteriormente Solana Sierra fue de menor a mayor para ganarle por 6-4, 5-7 y 6-0 a Jessica Bouzas Maneiro.

Con la victoria asegurada, pero con la posibilidad de sumar un nuevo punto, el doble mixto conformado por Guido Andreozzi y Lourdes Carlé batieron a Iñigo Cervantes e Yvonne Cavallé Reimers por 7-6 (8-6 en el tie break) y 6-2.

El resultado deja en muy buenas condiciones a Argentina, capitaneado por Sebastián Gutiérrez, para avanzar a cuartos de final en el Grupo A de la United Cup aunque el próximo rival será nada menos que Estados Unidos.

Lo que viene para Argentina en la United Cup

Este sábado, no antes de las 5 hora argentina, Sebastián Báez jugará nada menos que con Taylor Fritz el primer punto de la serie entre Argentina y Estados Unidos.

Luego, Solana Sierra se medirá con Coco Gauff y el dobles lo jugarían Andreozzi y Carlé contra Fritz y Gauff, aunque puede haber cambio de nombres a último momento.

