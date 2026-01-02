Brisa Ramos hará historia en los fititos

Brisa Ramos será la única mujer en correr con autos con techos en la divisionales entrerrianas luego de más de 20 años. Estará en los Fiat 600 Clase 1.

El automovilismo entrerriano sumará en esta temporada un hecho histórico. Brisa Ramos será la única mujer en competir actualmente en categorías de autos con techo dentro de las divisionales provinciales, marcando un regreso femenino a un terreno donde no se registraban presencias desde hace más de dos décadas. La piloto de Concepción del Uruguay se prepara para debutar en la Fiat 600 Clase 1, una de las categorías más tradicionales y competitivas del automovilismo entrerriano.

Ramos será la segunda mujer en la historia en animarse a este desafío dentro de esta divisional, rompiendo una barrera que durante años pareció inquebrantable en un deporte históricamente dominado por hombres.

La historia de Brisa con los fierros no es casual. Proviene de una familia profundamente ligada al automovilismo, donde el ruido de los motores y el olor a taller fueron parte de su crecimiento. Su padre, Alberto Ramos, fue piloto a nivel provincial y regional y continúa vinculado al deporte como chasista y motorista, siendo actualmente quien se encarga del motor del auto que conducirá su hija.

“Yo me crié en un autódromo de Concepción del Uruguay y adentro de un taller”, contó Brisa en diálogo con UNO, dejando en claro que su vínculo con el automovilismo nació desde muy temprana edad. “Dicen que lo que acelera no se roba, y así fue”, resumió, reflejando una pasión heredada y cultivada con los años.

Además, su hermano también formó parte del ambiente fierrero, consolidando una tradición familiar que hoy Brisa continúa y resignifica desde el lugar de la mujer en el automovilismo.

La trayectoria deportiva de Brisa Ramos es amplia y diversa. Sus primeros pasos en la competencia fueron en 2005, cuando comenzó a correr en cuatriciclos y motos, demostrando desde entonces una inclinación natural por la velocidad y la competencia.

En 2012 dio un nuevo salto al debutar en karting, disciplina en la que se mantuvo activa durante más de una década y que fue clave en su formación como piloto. Hasta el año pasado, el karting fue su principal espacio de competencia, antes de animarse definitivamente a las categorías mayores.

El 2024 marcó un punto de inflexión en su carrera, cuando debutó en la Fórmula Entrerriana, una experiencia que le permitió sumar kilómetros, adaptación y confianza al mando de autos de mayor potencia y exigencia técnica.

Fue justamente ese año cuando comenzó a gestarse el proyecto que hoy la tiene como protagonista en la Fiat 600 Clase 1.

“El año pasado surgió el proyecto junto con Daniel Fleitas de armar el auto para poder estar presente este año en la categoría”, explicó Brisa. “Fuimos armando todo para ese proyecto. El auto es del equipo de Daniel Fleitas y me sumo a su estructura”.

El trabajo fue progresivo, con planificación y esfuerzo conjunto, hasta lograr poner en pista un auto competitivo que le permitirá afrontar su debut dentro de una categoría exigente, con grillas numerosas y pilotos de experiencia.

Ser la única mujer en una categoría de autos con techo no es un dato menor, y Brisa es plenamente consciente de lo que representa su presencia.

“Voy a ser la única mujer que va a estar corriendo actualmente en la categoría”, señaló. Y agregó: “Hay más chicas que están corriendo en la Fórmula Entrerriana, pero en autos con techo soy la única”.

Lejos de sentir presión, Ramos asume el desafío con naturalidad y orgullo. “Me siento bien de estar ahí representando al género femenino. Es un mundo de hombres, pero me gusta todo lo relacionado”, afirmó, destacando su pasión por el automovilismo más allá de las barreras de género.

Su participación no solo tiene un valor deportivo, sino también simbólico, ya que puede abrir el camino para que más mujeres se animen a dar el salto a este tipo de categorías.

En cuanto a la actividad deportiva, Brisa detalló que las categorías entrerrianas estarán compitiendo este año en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, escenarios habituales del automovilismo provincial.

Paraná poco presente

Sobre la ausencia de Paraná en el cronograma, explicó: “En Paraná se ha corrido poco y por ahora no está dentro del calendario porque hay muchos uruguayos que vienen a correr y por razones de cercanía los organizadores prefieren correr en la costa del río Uruguay. Son muchos uruguayos y se siguen sumando”.

El debut de Brisa Ramos en la Fiat 600 Clase 1 no será solo una nueva experiencia personal, sino también un hecho histórico para el automovilismo entrerriano, que vuelve a tener a una mujer compitiendo en autos con techo después de más de 20 años.

Con una sólida formación, una familia que la respalda y una pasión construida desde la infancia, Brisa se prepara para acelerar y escribir su propio capítulo en la historia del deporte motor provincial. Su presencia en la pista no solo buscará resultados, sino también inspirar a nuevas generaciones a creer que, en el automovilismo, no hay límites cuando la pasión va al volante.