Botinera en 12 cuotas: los exorbitantes precios de la ropa que diseña Wanda Nara

Si algo hay que reconocerle a Wanda Nara es su notable capacidad para sacarle agua a las piedras. Desde que se fue del país, hace ya muchos años, se dedicó de lleno a su faceta como empresaria: es representante, escritora y hasta tiene su propia colección de ropa. La rubia, además, hizo su primera aparición como actriz en la novela Golpe al corazón en medio de los rumores de crisis con su marido, Mauro Icardi.¿Lo último de Wanda? Presentó en las últimas horas su propia colección de ropa a la que bautizó como Wan Collection. Lo hizo a través de las redes sociales y su marca, como no podía ser de otra manera, la tiene como principal modelo junto a la hija que comparte con el delantero del Inter de Milán. Al mismo tiempo, varios de sus diseños llevan el nombre de sus hijos.Lo cierto es que sus diseños no tardaron en ser muy criticados por sus seguidores. ¿La razón? A la reina de las botineras se le fue la mano con los precios. Por ejemplo, un jogging cuesta, según la página oficial de Wanda, unos 200 euros (poco más de 4 mil pesos). Pero eso no es todo, una remera lisa y blanca sale unos 90 euros ($1.800).