Brutal agresión a un joven: conmoción y repudio en el Club Atlético San Agustín

El episodio ocurrió el sábado por la noche y generó una fuerte repercusión. El joven se encuentra internado en el San Roque de Paraná.

Un grave hecho de violencia sacudió al ámbito deportivo local durante el fin de semana, luego de que el joven jugador de básquet Axel Clou fuera víctima de una brutal golpiza en la vía pública. El episodio ocurrió el sábado por la noche y generó una fuerte repercusión, tanto en su entorno familiar como en el club donde se desempeña.

Desde el Club Atlético San Agustín expresaron públicamente su acompañamiento al jugador y a su familia en este difícil momento. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución manifestó su “más enérgico repudio” ante la agresión sufrida, calificándola como un hecho “brutal y cobarde”.

Lo que pasó con el joven

Según se informó, Axel se encontraba en las inmediaciones del club, sobre calle Montiel, cuando fue interceptado por un grupo de personas en la intersección de Los Talas y 1° de Mayo. Allí, por motivos que aún no fueron esclarecidos, fue atacado violentamente, recibiendo una golpiza de considerable gravedad.

Como consecuencia de las lesiones, el joven debió ser trasladado e internado en el Hospital San Roque, donde permanece bajo observación médica. De acuerdo a lo indicado por fuentes cercanas, se encuentra a la espera de controles oftalmológicos para evaluar el alcance de las lesiones sufridas, lo que mantiene en vilo a su familia y allegados.

El caso generó una profunda preocupación en la comunidad deportiva y barrial, que no tardó en expresar su solidaridad con el jugador. Compañeros de equipo, dirigentes y vecinos se sumaron a los mensajes de apoyo, destacando la importancia de erradicar este tipo de hechos de violencia.

“Fuerza Axel, pronto te tendremos en la cancha haciendo lo que te gusta”, expresaron desde el club, reflejando el sentimiento de toda la institución que aguarda por su pronta recuperación.

Mientras tanto, se espera que las autoridades avancen en la investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables de la agresión, en un hecho que vuelve a poner en debate la problemática de la violencia urbana y la necesidad de reforzar medidas de prevención y seguridad.