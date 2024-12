Así fue la entrevista de Susana Giménez a ella misma hecha con IA

"Vida, estamos en paz"

En una parte de la entrevista, Susana aseguró: "Hice de todo en la vida, viajé, amé, fui, amé... Vida, nada me debés, vida, estamos en paz". Luego, sostuvo que no cambiaría nada de su vida. Sin embargo, confesó: "Bueno, a lo mejor cambiaría la forma de encarar algunas cosas, como con mi madre. Ella vivía en Mar del Plata y yo la extrañaba mucho... Bueno, ella tenía su pareja y se quedó ahí. Pero cuando era muy chica nos peleábamos mucho. No la valoré mucho en mi niñez y juventud como después, cuando vi su vida y descubrí todo lo que había sufrido".

Por último, la Susana actual le aconsejó la joven Susana: "Viví y disfrutá todo lo que te va a pasar. Disfrutá las cosas, porque yo a veces no disfrutaba, porque tenía que trabajar y a veces es muy sacrificado".

IA entrevista susana gimenez.jpg Gracias a la inteligencia artificial la diva de los teléfonos habló con la Susana Giménez de 1974, la que apareció en la película La Mary junto a Monzón

Cuando terminó la entrevista, la conductora explicó cómo se hizo. "Esto fue hecho con Inteligencia Artificial. Buscamos una actriz, más o menos con los rasgos míos de aquella época y le pusieron mi cara y mi pelo", reveló.

"Yo al principio me negaba, fui una idea de la producción. Yo no quería y me dijeron 'lo vas a hacer porque es brutal'. Y la verdad que me gustó, está hecho como los dioses. Tiene un mes y medio de post producción, tiene mucho trabajo. Y estuvo muy bien la chica, la actriz, la felicité porque estuvo amorosa. Yo decía mi cara y decía 'qué bárbaro'. Es emocionante, me tocó el corazón. No pensé que me iba a pasar esto, pero me emocioné", detalló.

Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel con un saludo muy especial

En el último programa de Susana Giménez, Tini Stoessel visitó a la diva de los teléfonos y recibió un especial saludo de Chris Martin, el cantante de Coldplay.

Durante la entrevista, la estrella pop recordó cómo la descubrió el artista inglés. “Yo estaba en casa, ellos estaban de gira y mi papá me dice que Coldplay me quería invitar a cantar a su show", comenzó diciendo. "'Él te quiere llamar porque te quiere conocer', me dijo mi papá", siguió. "Yo estaba con mi familia, atiendo y me dijo ‘hola, Martina, ¿cómo estás? A mí me gusta hablar en español’ Yo no podía entender la situación”, detalló Tini.

Luego, la producción sorprendió a la joven y mostró un video con el saludo de Martin. “Yo tuve un sueño. Oí una canción, afuera de un edificio en un concierto y esta canción es ‘We pray’”, expresó el músico en español.

“En el sueño estaba Tini cantando. Tini es una artista maravillosa, alucinante, muy gentil, amable y super cool. Es un talento que no puedo creer, con una voz que es un regalo de Dios. Es una humana perfecta”, cerró Chris Martin.

Ni bien terminó el video, Tini se emocionó y Susana manifestó asombrada: "¡Mi amor! Es emocionante. ¡Además, qué bien que habla español!".