Así está Guido Massri, "Andy" de "Amigovios"

“Yo quería ser jugador de fútbol o veterinario. No pensaba en ser actor. Fue una historia muy común que se escucha mucho, pero es verdad. Fui a acompañar a un amigo al casting y a los tres días ya estaba grabando”, contó Guido Massri a Teleshow sobre cómo llegó a interpretar a Andy, en la tira Amigovios, en 1995.

Es que aunque él no lo sabía, estaba todo escrito: su futuro sería en un set de actuación. Aquella tarde de diciembre su mamá tenía que ir a buscarlo a la casa de su amigo, pero se le hizo tarde y no llegó a horario, entonces fue con su compañero a la audición que se realizó en El Trece a cargo de Pablo Culell, que debutaba como productor ejecutivo: “Había 600 chicos, después de hacer la fila, llegó mi turno y me dicen que pase, yo había ido a acompañar, me insistieron y entré. Al día siguiente recibí el llamado, me querían ver, me dijeron que era el nuevo protagonista de Amigovios”.

En la cuna de Hollywood, admitió que no es famoso, pero agradece que, como desde hace más de dos décadas, puede vivir de la actuación. La semana pasada estrenó su primera película allí, Ernesto’s manifestó: “Fue un sueño, es algo que hace diez años no estaba en mi cabeza. Es un paso súper importante, es un proyecto íntegramente en inglés, un gran primer paso que será el primero de muchos".

guido 2.jpg

Por estas épocas, está armando el 2020. “De enero a marzo acá es la época fuerte de audiciones, así que estamos metidos, preparándonos para castings y con muchas reuniones", dijo Guido, que además aprovecha cada rato libre para prepararse y hacer cursos, ya que es consciente de que la competencia en el mercado es muy fuerte. Ya filmó tres spots para una importante marca de autos y aún quedan por rodar tres más.

Estando en California, le tocó compartir espacios con figuras que nunca hubiera imaginado cruzar: “No soy cholulo, pero a veces digo, ‘¡qué admiración!’ Por ejemplo, por mi viejo soy fanático de los Beatles y me tocó hace poco ir a una fiesta de un productor musical y era una fiesta íntima con 150 invitados, eso es íntimo para ellos, el que conducía era Tom Hanks, el regalo del productor al agasajado era un show de Elton John y uno de los invitados que se quedó hasta lo último era Paul McCartney, él estaba ahí hablando con su novia y yo estaba helado. Todo fue muy loco. Ahí caigo de que estoy en Hollywood”.

Aunque hace tiempo que se fue del país, admitió que en un punto fue más fuerte el cambio de Miami a Los Ángeles que el de Buenos Aires a Miami: “Es porque acá hay menos comunidad latina. Irme me costó, pero por una cuestión de que amo mi país, crecí con mis amigos y familia y me fui con muchas ganas de crecer".

Desde el 2017 que no vuelve a la Argentina, pero su familia viaja a Estados Unidos cada vez que puede al igual que sus amigos. Además, uno de sus hermanos (las otras dos están en Buenos Aires) vive en Miami con sus hijos. No solo los afectos, también extraña ¡la comida!: “La fainá, los sánguches de miga y las facturas. Todo se consigue acá, pero no es lo mismo. Además, extraño eso de estar en medio de la semana con amigos, el americano es diferente en cuanto a lo social y acá esta todo el mundo ocupado buscando cumplir su sueño, es difícil".

Para no extrañar tanto, Guido tiene un perro al que llamó Tango: “Quería un nombre relacionado a la Argentina, este era representativo y además es negro con el pecho blanco”.

Lejos de su país, Massri sigue abriéndose camino en el mercado internacional y preparándose en un mercado inmenso como es el de Los Ángeles. Todo gracias a que aquel día de verano su mamá no llegó a buscarlo y tuvo que acompañar a su amigo a un casting...

