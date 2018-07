Armando Manzanero, enojado por la serie de Luis Miguel

Armando Manzanero no pudo ocultar la molestia que le generó la salida de su personaje en la serie biográfica de Luis Miguel, y aclaró que él nunca dijo que a los seguidores del cantante no les iba a gustar el disco de baladas románticas del "Sol".





"Y cómo voy a decir yo que no le va a gustar a tu gente, si es todo lo contrario, fue Hugo López el que dijo: 'el niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto', y yo empecé a crear el proyecto dos años antes que se realizara, pero yo jamás le dije: '¡ay, Micky por Dios, nadie va a querer oír esas canciones!', esas son unas pende... que ponen en las series , no sé si es para vender más o para lo que sea", dijo Manzanero.





Acto seguido, Manzanero manifestó que fue justamente ese proyecto lo que consolidó la carrera de Luismi. "Yo creo que, a partir de esa parte de la vida de Luis Miguel es cuando ya se hace interprete para todo el mundo".





Manzanero Sobre Serie Luis Miguel



No obstante, el cantautor mexicano subrayó que hasta este momento no ha visto la polémica serie. "Me contaron porque yo no la veo, (me dicen) '¡ay no!, te va a gustar', son pende..., no es cierto".





Y a pesar de que se especuló sobre un nuevo proyecto en el que ambos trabajarían juntos y que no participó en la serie producida por Netflix y Telemundo, el músico solamente le desea cosas buenas al intérprete de "La Incondicional".





"Qué bueno que le está yendo muy bien, porque el señor es un ícono de la canción mexicana, ícono que tenemos los latinoamericanos y que todo el mundo tiene mucho interés de verlo, y que bueno que tampoco no fui invitado porque no me hubiera gustado esa onda así de series, la pasión del chisme y todo, no me gusta", finalizó.