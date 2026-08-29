Alejandro Stoessel protagonizó un tenso momento con periodistas tras la auditoría de las cuentas familiares.

El padre de Tini, Alejandro Stoessel fue abordado por medios frente a su casa de San Isidro. Gritos, denuncias por piedras y presencia policial en el lugar.

Alejandro Stoessel, padre de Tini, quedó en el centro de la atención mediática luego de que la cantante dispusiera una auditoría contable sobre las cuentas de la empresa familiar. Según trascendió, durante buena parte de su carrera la artista no habría tenido autonomía sobre sus finanzas, que eran administradas por su padre.

En ese contexto, periodistas se acercaron hasta la vivienda de Stoessel, ubicada en el barrio de San Isidro, con el objetivo de obtener su testimonio sobre la situación. El episodio derivó en un momento de tensión entre el empresario y los integrantes de un móvil televisivo.

La cronista Sofía Úbeda, de “El diario de Mariana”, relató que el equipo se encontraba en las inmediaciones de la vivienda cuando Stoessel apareció en uno de los balcones y comenzó a increparlos.

“Empezamos a escuchar ruido y era Alejandro Stoessel que se había asomado desde el balcón y nos empieza a gritar”, contó la periodista. Según su relato, mientras algunos integrantes del equipo permanecían dentro del vehículo, otros se encontraban en el exterior y mantuvieron un intercambio con el padre de Tini.

Denuncia por el lanzamiento de piedras

Durante la cobertura también se registró una acusación contra Stoessel por el supuesto lanzamiento de piedras desde el interior de la propiedad. En una de las grabaciones difundidas se escucha a un periodista señalar que el empresario estaba arrojando objetos hacia los trabajadores de prensa.

De acuerdo con el relato de Úbeda, Stoessel primero habría comenzado a insultar y luego manifestó que llamaría a la Policía. “¿Qué hacen acá? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen acá?”, fueron algunas de las expresiones que, según la cronista, lanzó desde la vivienda.

La periodista explicó que el objetivo del equipo era obtener la versión de Stoessel sobre las versiones relacionadas con las cuentas familiares y conocer su estado actual.

“Nosotros queremos conocer su campaña, su versión, saber cómo está de salud, merece que conozcamos su lado de la historia”, sostuvo Úbeda durante la cobertura televisiva.

Intervino la Policía tras el reclamo de vecinos

El episodio también generó la intervención de efectivos policiales. Dos patrulleros llegaron hasta la zona luego de que algunos vecinos manifestaran su malestar por la presencia de cámaras y periodistas frente a las viviendas.

Los agentes solicitaron a los trabajadores de prensa que preservaran la intimidad de los habitantes de la cuadra y evitaran enfocar directamente las fachadas de las propiedades. Tras esa indicación, los periodistas pudieron continuar con su cobertura desde el lugar.

El episodio ocurrió en medio de la expectativa generada por la situación financiera de la familia y la decisión de Tini de avanzar con una revisión de las cuentas de la empresa familiar.

La salud de Alejandro Stoessel

Stoessel, además, atraviesa desde hace tiempo un delicado estado de salud que requiere controles médicos frecuentes. Su situación había vuelto a tomar relevancia en las últimas semanas debido a una internación.

El pasado 19 de agosto recibió el alta médica luego de permanecer internado en el Sanatorio de la Trinidad. Desde entonces, su estado de salud también forma parte de la atención pública alrededor de la familia.

Hasta el momento, el episodio frente a su vivienda sumó un nuevo capítulo a una situación que combina cuestiones familiares, económicas y mediáticas, mientras crece el interés por conocer la versión del propio Alejandro Stoessel.