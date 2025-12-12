Uno Entre Rios | Ruta 12

Ruta 12: un camión volcó su carga cerca de Cerrito

Un camión mordió la baquina despistó y volcó hacia la izquierda y dejó caer las bobinas de papel que transportaba en la traza de la ruta 12, cerca de Cerrito.

12 de diciembre 2025 · 12:35hs
Un camión mordió la baquina despistó hacia la izquierda y dejó caer las bobinas de papel que transportaba en la traza de la ruta 12

Un camión mordió la baquina despistó hacia la izquierda y dejó caer las bobinas de papel que transportaba en la traza de la ruta 12, cerca de Cerrito.
Un camión mordió la baquina despistó y volcó hacia la izquierda y dejó caer las bobinas de papel que transportaba en la traza de la ruta 12

Un camión mordió la baquina despistó y volcó hacia la izquierda y dejó caer las bobinas de papel que transportaba en la traza de la ruta 12, cerca de Cerrito.

En la mañana de este viernes despistó y volcó un camión de gran porte en kilómetro 489 de la Ruta 12, en cercanías de Cerrito.

El conductor, un joven de 26 años, que se dirigía desde Misiones a San Luis, perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y dejando caer las bobinas de papel que transportaba.

Camión Cerrito ruta 12

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, solo daños materiales.

Como medida de precaución, el conductor fue trasladado al hospital local donde se constató que presentaba solo cortes superficiales.

Las autoridades se encargaron de la situación y se realizaron las tareas correspondientes para asegurar la seguridad en la ruta.

Ruta 12 Camión Cerrito
Ver comentarios

Lo último

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Ultimo Momento
Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Policiales
Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

La provincia
Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario