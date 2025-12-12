Ruta 12: un camión volcó su carga cerca de Cerrito

Un camión mordió la baquina despistó y volcó hacia la izquierda y dejó caer las bobinas de papel que transportaba en la traza de la ruta 12, cerca de Cerrito.

En la mañana de este viernes despistó y volcó un camión de gran porte en kilómetro 489 de la Ruta 12, en cercanías de Cerrito.

El conductor, un joven de 26 años, que se dirigía desde Misiones a San Luis, perdió el control del vehículo al morder la banquina derecha, despistó hacia la izquierda y dejando caer las bobinas de papel que transportaba.

Camión Cerrito ruta 12

Afortunadamente, no se reportaron lesionados, solo daños materiales.

Como medida de precaución, el conductor fue trasladado al hospital local donde se constató que presentaba solo cortes superficiales.

Las autoridades se encargaron de la situación y se realizaron las tareas correspondientes para asegurar la seguridad en la ruta.