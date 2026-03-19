Obras en la Ruta 12, a la altura de Gualeguay

Se recomendó a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obras y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

Se recomendó a los usuarios de R12 reducir la velocidad en zonas de obras y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

Personal del 17° Distrito de Vialidad Nacional y maquinarias continúan con los trabajos de perfilado y calce de banquinas con reposición de suelo en la Ruta 12 a la altura del kilómetro 225, en cercanías a Gualeguay.