Personal del 17° Distrito de Vialidad Nacional y maquinarias continúan con los trabajos de perfilado y calce de banquinas con reposición de suelo en la Ruta 12 a la altura del kilómetro 225, en cercanías a Gualeguay.
Obras en la Ruta 12, a la altura de Gualeguay
Se recomendó a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obras y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.
19 de marzo 2026 · 09:59hs
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Se recomendó a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obra y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.