Uno Entre Rios | La Provincia | Obras

Obras en la Ruta 12, a la altura de Gualeguay

Se recomendó a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obras y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

19 de marzo 2026 · 09:59hs
Se recomendó a los usuarios de R12 reducir la velocidad en zonas de obras y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

Se recomendó a los usuarios de R12 reducir la velocidad en zonas de obras y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.
Obras en la Ruta 12, a la altura de Gualeguay

Obras en la Ruta 12, a la altura de Gualeguay

Personal del 17° Distrito de Vialidad Nacional y maquinarias continúan con los trabajos de perfilado y calce de banquinas con reposición de suelo en la Ruta 12 a la altura del kilómetro 225, en cercanías a Gualeguay.

Ruta 12 Vialidad Nacional Obras Gualeguay (3)

LEER MÁS: Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Se recomendó a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obra y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros

Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Entre Ríos es una de las provincias que mayor superficie destino para el cultivo de maíz.

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Ruta 12 Vialidad Nacional Obras Gualeguay (1)
Obras Ruta 12 Vialidad Nacional
Noticias relacionadas
la municipalidad de parana restaura el adoquinado historico en bulevar racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia.

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente.

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Ver comentarios

Lo último

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ultimo Momento
Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Dejanos tu comentario