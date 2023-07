San Benito: cada 11 de julio se recuerda su legado

Cada 11 de julio la Iglesia Católica recuerda a San Benito y su máxima de vida que fue “ora et labora” (ora y trabaja), síntesis perfecta de su propuesta de vida, y un llamado a la unidad entre contemplación y acción. Según San Gregorio Magno esta Regla Benedictina es la más sabia y prudente de las Reglas Monásticas. Benito está considerado como el iniciador de la vida monástica en Occidente y una de las personalidades más ilustres, a las que Pío XII concedió el título de “Padre de Europa”.

Por ota parte, en la parroquia Santo Domingo Savio de Paraná (Miguel David 151) también habrá una misa especial, a las 19, con bendición para la protección del hogar y oración de exorcismo. Posteriormente se hará entrega de la medalla de San Benito bendecida.

La medalla de San Benito

Por su legado e influencia sigue siendo uno de los santos más venerados de toda la cristiandad. Desde hace siglos, muchos cristianos han usado la medalla del famoso exorcista San Benito en la lucha espiritual contra las fuerzas del mal.

El sitio Aciprensa destaca siete cosas sobre la medalla de San Benito:

Origen incierto. En el siglo XVII, durante un juicio de brujería en Alemania, unas mujeres acusadas testificaron que no tenían poder sobre la Abadía de Metten porque estaba bajo la protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes del recinto varias cruces pintadas rodeadas por las letras que se encuentran ahora en las medallas. Más adelante se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y las palabras completas de las letras.

Con la medalla se puede obtener una indulgencia plenaria. La Medalla, como se le conoce ahora, es la del jubileo que se emitió en 1880 por el décimo cuarto centenario del nacimiento del santo y lanzada exclusivamente por el Superior Abad de Monte Cassino. Con ella se puede obtener la indulgencia plenaria en la Fiesta de San Benito (11 de julio), siguiendo las condiciones habituales que manda la Iglesia (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice).

Cuando San Benito hacía la señal de la cruz obtenía protección divina. Cierta vez quisieron envenenar a San Benito (480-547). El Santo, como era su costumbre, hizo el signo de la cruz sobre el vaso y el objeto se rompió en pedazos.

La medalla tiene gran poder de exorcismo. Es un sacramental reconocido por la Iglesia con un gran poder de exorcismo. Los sacramentales son “signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia”. “Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida” (Catecismo 1667).

La Medalla tiene en el frente la imagen de San Benito con una cruz en la mano derecha y el libro de las Reglas de sus religiosos en la otra mano. A ambos lados del Santo dice: “Crux Sancti Patris Benedicti” (Cruz del Santo Padre Benito). Se puede ver también una copa de la cual sale una víbora y un cuervo. De manera circular aparece la oración: “Eius in óbitu nostro preséntia muniamur” (A la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia). En la parte inferior central se lee: “Ex. S. M. Cassino MDCCCLXXX” (Del Santo Monte Cassino 1880).

En el reverso está la cruz de San Benito con diversas siglas. C.S.P.B.: “Cruz del Santo Padre Benito”; C.S.S.M.L.: “La santa Cruz sea mi luz” (crucero vertical de la cruz); N.D.S.M.D.: “Que el dragón infernal no sea mi guía” (crucero horizontal). En círculo, comenzando por arriba hacia la derecha: PAX: “Paz”; V.R.S.: “Vade Retro Satanás”; N.S.M.V.: “No me aconsejes cosas vanas”; S.M.Q.L.: “Es malo lo que me ofreces”; I.V.B.: “Traga tú mismo tu veneno”.

La medalla debe ser bendecida por un sacerdote con una oración especial.