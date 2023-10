Gualeguaychú: el padre Landra se despidió de la Diócesis

Monseñor Landra, quien recibirá su ordenación episcopal el sábado 14 de octubre en la basílica de Luján , predicó la homilía y señaló que hoy “el Señor y la Iglesia me piden otra tarea y en otro lugar”. “Nos les voy a negar que uno va con miedo y cierta ansiedad, pero también con la paz de ir a aprender y compartir con otros hermanos en Mercedes-Luján”, destacó.

Luego, manifestó: “Hoy nos reunimos en misa con una serie de intenciones que queremos presentarle al Señor y a su madre, la Virgen del Rosario”. “Con toda la Iglesia, celebramos a los santos ángeles custodios, estas creaturas de Dios que nos ayudan a encarnar la Buena Noticia de Jesús en las cosas de todos los días”, señaló.

Y agregó: “Como parte de la novena patronal de la diócesis, de la ciudad y de esta comunidad, estamos rezando a María del Rosario. Ella nos espera el próximo día siete aquí en su casa y queremos acompañarla por nuestras calles, así mostrarle que nuestra fe en su Hijo Jesús necesita renovarse y fortalecerse”.

El obispo auxiliar electo recordó luego que,“en este día, rezamos con el seminario que prepara la celebración, como una comunidad de jóvenes que desean responder a lo que Cristo Buen pastor les pide. Ser sacerdotes probablemente, pero seguro a todos nos pide ser serviciales y agradecidos siempre”.

“En el contexto del año vocacional diocesano, rezamos por todos los jóvenes y de un modo especial para que puedan tomar las mejores decisiones. Ser como niños es el ejemplo para todos los que queremos estar con Jesús. Ser joven y tomarlo muy en serio, también”.

Ser joven, dijo el prelado, “es pasar de la ilusión a la realidad. Es un tiempo privilegiado en la vida de todos. Tiempo en el cual tomamos decisiones y elecciones. Ser joven es una condición a veces crucial: ¿qué voy estudiar?; ¿qué profesión elegir?, ¿qué decidiré para toda la vida? Son preguntas que todo joven se hace y necesita apoyo familiar y cristiano, sobre todo con buenos ejemplos, para responderse”.

“Hoy rezamos por los jóvenes a los que Jesús los llama para cambiar sus planes, a entregarse como quien se mete a lo hondo, sin miedo, sino con ganas de aprender y compartir. No para probar, sino para crecer y seguir siendo joven, aunque no diga lo mismo nuestro documento”, señaló, al tiempo que aclaró que “por eso admiramos a los adultos, incluso mayores, que siguen siendo jóvenes en su corazón, en su mirada de la realidad e incluso en su entusiasmo y alegría” sostuvo.

Al referirse nuevamente a su partida de la diócesis, monseñor Landra manifestó: “Quiero mucho a toda la diócesis de Gualeguaychú, más aún aquellas comunidades que me integraron como niño y joven (Larroque), como seminarista (Asunción y Luján), diácono y sacerdote (San Juan Bautista, María Auxiliadora, Lourdes, Catedral San José, Ceibas). De un modo más especial aún, el mismo seminario María Madre de la Iglesia”.

“Quiero mucho a toda esta diócesis, con los obispos que me han acompañado y con mis hermanos diáconos y sacerdotes, a los que considero mi familia. A los consagrados y los laicos que me siguen mostrando su respuesta al Señor, ya que muchos de ellos me abrieron las puertas como uno más en su casa”, enfatizó.

Finalmente, recordó a su familia, que “siempre está y siempre acompaña. Qué importante es cuando nos sentimos acompañados, aconsejados, hasta podría decir contagiados de eso de ser familia siempre”, señaló. “Estoy seguro de que seguirán rezando por mí, así como por todos los pastores y las vocaciones”, concluyó.

Gran acompañamiento

Desde la diócesis de Gualeguaychú se preparan para viajar a Luján más de mil personas, a través de distintos medios de transporte, para acompañar la ceremonia de asunción del padre Landra.

Según se indicó desde la Arquidiócesis de Mercedes Luján, la Santa Misa de ordenación se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre a las 11 en el Santuario de Luján. Esta significativa liturgia será presidida por el Arzobispo Jorge Eduardo Scheinig y concelebrada por destacados miembros del clero, incluyendo al obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán.

Durante la celebración se le hará entrega de los signos de la iglesia católica, que corresponden a su nueva orden como obispo, entre los que se encuentran, el anillo como signo de alianza, la entrega del báculo, como signo de pastoreo, el solideo, entre los principales elementos que recibirá el sacerdote.

Tras la conclusión de la Eucaristía, se ha extendido una fraternal invitación a todos los presentes a compartir un almuerzo comunitario en el colegio Nuestra Señora de Luján, propiedad de los Hermanos Maristas de Luján.