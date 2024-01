Cura Brochero: a 110 años de la muerte del santo

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840, en el paraje Carreta Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba (Argentina). El 4 de noviembre de 1866 se ordenó como sacerdote.

Tras desempeñar su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y ser prefecto de estudios del Colegio seminario Nuestra Señora de Loreto, el 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto, con unos 10 mil habitantes de toda Traslasierra. Se instaló entonces en Villa del Tránsito, la localidad que desde 1916 lleva su nombre.

Más adelante, el Padre Brochero tuvo un papel activo en la epidemia de cólera que se desató en Córdoba. “Se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo las miserias de sus deudos. Este ha sido uno de los períodos más ejemplares, más peligrosos, más fatigantes y heroicos de su vida”, señaló su amigo Ramón J. Cárcano.

En sus últimos años, el cura Brochero enfermó de lepra, como consecuencia de convivir con muchos enfermos con los que inclusive compartía el mate. Esta enfermedad lo dejó sordo y ciego, aunque eso no le impidió seguir trabajando. Sin embargo, antes de morir decidió terminar con su última promesa: el ferrocarril que aún no había podido concretar. En 1912 se entrevistó con el líder radical, Hipólito Yrigoyen, para cautivarlo sobre la construcción delramal Soto Dolores. Luego, viajó a Villa del Tránsito donde permaneció hasta su muerte a los 73 años en lo que hoy es el Museo Brocheriano. Fiel a su lenguaje gaucho, sus últimas palabras antes de morir fueron: "Ahora tengo ya los aparejos listos pa’l viaje".

El Cura Brochero fue declarado venerable en febrero de 2004 por San Juan Pablo II. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto que reconocía el milagro atribuido a la intercesión de Brochero.

Este milagro consistió en la recuperación sin explicación médica de un niño con pronóstico de “vida vegetativa” y problemas neurológicos severos tras sufrir un grave accidente vial.

Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013 en la Villa Cura Brochero, en Córdoba (Argentina), en una Misa multitudinaria presidida por el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y enviado del Papa Francisco. Su canonización se realizó en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 16 de octubre de 2016.

Poncho milagrero

En distintas comunidades del país se puede recibir la bendición con el poncho del Cura Brochero. Se trata de una prenda distintiva del santo, que utilizaba frecuentemente para protegerse de los fríos inviernos en las altas cumbres y que ahora sirve para recordar su presencia. El poncho se impone sobre la urna que guarda los restos del santo cordobés y se convierte en una reliquia de tercer grado que peregrina por distintos lugares y al que se atribuyen poderes sanadores y milagros. Cada vez que una persona necesita la prenda, se pone en contacto con la iglesia más cercana y el poncho peregrino cobija a quien así lo requiere.

El poncho es un instrumento de fe que no se alquila ni se deja mucho tiempo en ningún lado por el cuidado y el respeto que merece.

El caso del poncho reliquia viaja por muchas provincias, visitando a los diferentes seguidores del santo. Esta prenda funciona como una representación de la presencia del cura, lo que hace que muchas veces se le dediquenplegarias, rezos y agradecimientos. Es que, con el tiempo, el poncho se convirtió en el símbolo de la inquebrantable fe del pueblo argentino.

Patrono de Córdoba

San José Gabriel de Rosario Brochero fue declarado santo patrono de la provincia de Córdoba en diciembre de 2023. El proyecto de declaración ya contaba con la aprobación del despacho de comisión y se buscaba conmemorarlo como un “ejemplo de servicio y amor al prójimo”.

Por unanimidad y con 58 votos afirmativos, el santo Cura Brochero fue declarado patrono de la provincia. En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “el objetivo central de la propuesta está íntimamente relacionado con el valor que desde la fe religiosa le adjudicamos, una parte importante de la población de nuestra provincia, al Cura Gaucho”.

“Lo hacemos con profundo respeto a quienes no creen o a quienes creen en otros valores religiosos, convencidos de que invocando la protección de quien, para católicos y no católicos, fue un ejemplo de servicio y amor al prójimo, no se puede ofender y molestar a nadie”, se agrega.