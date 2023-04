Fe: Virgen del Cerro, Santa Rita y Brochero, los santuarios más convocantes

Conocida como la Virgen del Cerro, esta advocación mariana estuvo el año pasado en el centro de una grieta religiosa que se abrió entre el Arzobispado de Salta -que no reconoce su devoción- y la congregación de las Carmelitas Descalzas que siempre apoyó a Maria Livia -la vidente de la Virgen- como así también a la difusión y realización de actividades en el santuario.

La tensión religiosa terminó con una denuncia por violencia de género, lo que derivó en la intervención de la Justicia y también del Vaticano.

Posteriormente, la iglesia se comprometió con la vidente -en uno de los acuerdos en los que intervino el enviado del Vaticano- a acompañar la fiesta de la Virgen del Cerro con una misa autorizada por la arquidiócesis. Así el 10 de diciembre del año pasado se llevó adelante la misa con la presencia de 7.500 fieles. Posteriormente, María Livia se tomó un receso hasta el 11 de marzo de este año cuando se retomó la actividad.

El padre Walter Minigutti, párroco de Santo Domingo Savio (parroquia organizadora del viaje a Salta) supo explicar a Diario UNO lo que significa la Virgen del Cerro.

"Quiero distinguir lo que sucita la imagen en los fieles, el lugar donde está la Virgen y la fundación, la vidente María Livia, su relación con las Carmelitas. A 1.200 kilómetros de distancia es difícil dar una opinión. Cuando sucedieron los hechos, estaba bendiciendo una casa aquí en Paraná y en los titulares decían 'Obispo denunciado por las hermanas Carmelitas'. Me interioricé en la noticia y era monseñor Mario Cargnello, que estudió acá en Paraná, es un gran sacerdote, lo conocí porque nos dio un retiro y es un hombre muy espiritual. Y a él le toca esta misión de estudiar estas supuestas revelaciones de la Virgen a María Livia, velar por su veracidad, autorizar el culto y todo esto lleva su tiempo. Por eso uno tiene que esperar que la iglesia se expida con respecto y ser muy obedientes porque el obispo tiene el carisma de conducir a la diócesis, a través de su consejo de consultores, presbiteral, es una decisión que él va ir dando con el correr del tiempo. Y con respecto a la denuncia de las hermanas Carmelitas, en lo civil, hay que esperar que la justicia se expida. Recordar que las religiosas forman parte de un monasterio donde viven la clausura, que no es un aislamiento sino la posibilidad de rezar, contemplar y el Vaticano les ha pedido que no formen parte de la fundación porque por ahí el apostolado no es compatible con el carisma de su vocación", señaló.

Ahora, desde la comunidad de Santo Domingo Savio de Paraná se organiza el viaje a Salta para peregrinar al Santuario. Un lugar de gran espiritualidad donde se reza el Santo Rosario de manera comunitaria. Para llegar hasta la capillita hay que dejar el auto en el estacionamiento -ubicado al pie del cerro- y desde allí seguir a pie. Para aquellos enfermos e impedidos que no pueden subir hay transporte especial para que puedan acceder.

Esquina

Para mayo próximo, la parroquia Nuestra Señora de Luján de Paraná invita a realizar el tradicional viaje a Esquina, Corrientes, para celebrar la festividad de Santa Rita.

La fecha es el 22 de mayo y el precio del viaje es de 7.000 pesos (que se puede abonar en dos cuotas de 3.500 pesos). Incluye el traslado en colectivo, visita al templo, misa y procesión al santuario.

Los interesados pueden acercarse a la secretaría del templo parroquial, ubicado en calle 4 de Enero 797, en el horario de 9 a 12.

La devoción por Santa Rita de Casia se vive cada 22 de mayo, con una gran festividad en la ciudad de Esquina, de donde es patrona. Es que Santa Rita, considerada patrona de lo imposible, es una de las santas más queridas y populares de todos los tiempos. Cientos de feligreses se concentran en Corrientes para formar parte de los actos religiosas que incluyen misas en diferentes horarios y procesiones por las calles de la ciudad.

Villa Cura Brochero

Desde la capilla San Martín de Porres de Paraná informaron que se está organizando un viaje al parque temático Santo Brochero para el 3 de junio próximo.

El mismo tiene un costo de 22.000 pesos e incluye traslado a Villa Cura Brochero (Córdoba), ingreso al parque y otros recorridos por la ciudad. Por informes, los interesados se pueden comunicar al (343) 155148230 o al (343) 154613701.

Visitar el Parque Temático Brochero Santo es una oportunidad para conocer de manera sintetizada la vida y obra del cura. Cuenta con dos hectáreas de extensión y se encuentra ubicado en el Valle de Traslasierra, en la localidad de Villa Cura Brochero, junto al santuario construido en su homenaje. A lo largo de 10 estaciones, cada una de 80 metros cuadrados, se intenta representar los aspectos más destacados de la vida y obra del santo argentino.