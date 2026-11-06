Redengas: autorizaron nuevas tarifas para gas natural El ENREGE autorizó nuevas tarifas para REDENGAS SA a partir del 1° de noviembre de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos. 6 de noviembre 2026 · 07:56hs

El ENREGE autorizó nuevas tarifas para REDENGAS SA a partir del 1° de noviembre de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Mediante Resolución N° 857/26 el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENReGE) autorizó nuevas tarifas para a partir del 1° de Noviembre de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Por otro lado, por Resolución N° 304/26 de la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso para el mes de Noviembre de 2026 una bonificación adicional extraordinaria del VEINTICUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (24,25%) sobre el consumo correspondiente a dicho mes, aplicable a los usuarios de gas natural, beneficiarios del Régimen de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25.