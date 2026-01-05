Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado.

Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

El sangriento episodio en el balneario Municipal de Paraná sucedió el domingo y quedó registrado en un video. Una discusión terminó con un herido.

5 de enero 2026 · 17:50hs
Reporte 100.7

Un violento episodio sacudió la tarde de este domingo, cerca de las 16.30, en la playa del balneario Municipal de Paraná, cuando una feroz pelea entre dos hombres, con la intervención de varias mujeres, terminó de la peor manera: un masculino resultó apuñalado en el tórax.

El hecho ocurrió ante la mirada atónita de decenas de personas que disfrutaban de la jornada en el balneario, indicó Reporte 100.7.

Por motivos que aún se tratan de establecer, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla a golpes, y en medio del caos uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a la víctima.

Según se pudo observar en el video que circula en las redes sociales, el momento del ataque quedó registrado y se ve con claridad cuando el hombre recibe el puntazo en el pecho, generando escenas de desesperación, gritos y corridas en plena playa.

Minutos después, intervino personal policial, que trabajó en el lugar para controlar la situación, identificar a los involucrados y dar inicio a las actuaciones correspondientes. El herido fue asistido y se aguarda información oficial sobre su estado de salud.

