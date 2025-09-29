Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional.

En la Feria Internacional de Turismo 2025, el Carnaval del País de Gualeguaychú fue distinguido como Fiesta Nacional.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú desde hace cuatro décadas.

El acto se realizó en el stand de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gualeguaychú, el Carnaval del País

Durante la ceremonia, Rogelio Frigerio expresó que “hoy tenemos el honor de recibir esta distinción en nombre de los verdaderos protagonistas: los clubes, las comparsas y las familias del carnaval, que llevan años trabajando para lograr este reconocimiento nacional y lo seguirán haciendo con más fuerza”.

Además, destacó que “en este momento complejo para el turismo, seguimos trabajando a nivel provincial y nacional para fomentarlo de todas las maneras, incluso sin presupuesto”. En ese sentido mencionó iniciativas como el Pasaporte entrerriano, subsidios a la energía y la promoción Modo Carpincho, remarcando que "quienes conocen Entre Ríos y visitan una vez, siempre vuelven”.

Por su parte, Scioli felicitó al gobernador y al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. “Detrás del carnaval hay una expresión cultural, mucho trabajo y alegría. Este evento es un orgullo para toda la Argentina y una gran atracción turística”, afirmó, y agradeció a Frigerio “por darle al turismo un lugar muy especial”.

En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico expresó su agradecimiento y comentó que “después de 45 años de carnaval, y en varias instancias, finalmente logramos que el Carnaval de Gualeguaychú sea reconocido como importante a nivel nacional”.

Detalles del reconocimiento

Durante el acto se hizo entrega de una placa que oficializa este reconocimiento, consolidando al Carnaval del País como una de las celebraciones populares más representativas y convocantes del calendario turístico y cultural argentino.

Cabe señalar que la gestión para convertir al Carnaval del País en Fiesta Nacional fue iniciada por el intendente de Gualeguaychú en el verano pasado cuando mantuvo una serie de encuentros con autoridades y referentes del turismo orientados a fortalecer el principal evento de la ciudad y potenciar su relevancia nacional e internacional. Y contó en todos los pasos con el respaldo y el impulso del gobierno de la provincia.

La 45° edición del Carnaval de Gualeguaychú iniciará el sábado 3 de enero de 2026 y se replicará todos los sábados de enero y febrero, además del fin de semana extendido por el feriado de Carnaval, y quedará marcada en la historia como la primera edición del Carnaval del País como Fiesta Nacional.