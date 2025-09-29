Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Con un doblete de Braian Romero y otro de Diego Valdez, Vélez derrotó 3 a 1 a Atlético Tucumán, que empezó arriba en el marcador tras el gol de Mateo Bajamich.

29 de septiembre 2025 · 22:09hs
En el Estadio José Amalfitani de Liniers, Vélez Sársfield venció 3-1 a Atlético Tucumán. Comenzó perdiendo, se repuso y lo dio vuelta ante su gente. Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Fortín logró un triunfo que le permite ser segundo en la Zona B y en la próxima fecha puede ser único puntero.

El Fortín tomó la iniciativa y controló la acciones, pero a los 14 minutos Tomás Marchiori salió jugando con Emanuel Mammana quien luego se la tocó a Lisandro Magallán que se la regaló a Mateo Bajamich y el delantero abrió el marcador.

Sin embargo, el equipo local reaccionó y buscó el empate. A los 36 minutos lo consiguió luego de una buena jugada y mejor asistencia de Matías Pellegrini para Braian Romero, quien definió picándola ante Matías Mansilla.

Dos minutos más tarde Vélez lo dio vuelta luego de una pared entre Tomás Galvan y el propio Romero, que definió de primera y firmó su doblete.

En el complemento el trámite también fue intenso y estuvo para ambos: Vélez por liquidar el pleito y Atlético Tucumán para poder igualarlo. Los visitantes se arrimaron y dejaron espacios en el fondo al equipo local.

En el epílogo llegó el tercero del conjunto de Liniers que convirtió el chileno Diego Valdez, que entró desde el banco.

Con este resultado, Vélez es segundo en la Zona B con 21 puntos, a uno de Deportivo Riestra al que visitará el próximo lunes a partir de las 19.00.

Atlético Tucumán, por su parte, es séptimo en el mismo grupo y en la próxima fecha recibirá a Platense, el sábado desde las 19.00.

