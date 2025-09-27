Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Chevrolet se convirtió en la 4ª marca ganadora en la historia del Turismo Carretera 2000 de la mano de Franco Riva , quien ganó de punta a punta la primera Final de la 9ª fecha , que se está disputando en el autódromo de Paraná . Para el entrerriano de Gualeguaychú, en tanto, también resultó su 1ª victoria en la categoría.

Riva, que se sumó al Turismo Carretera 2000 en la primera visita del año a Buenos Aires (6ª fecha), inscribió su nombre entre los ganadores en su 6ª participación . El piloto del CMG Racing , su propio equipo, clasificó 2º pero largó desde la “pole” por el sistema de recargos que tiene la categoría para los 8 primeros del campeonato.

La palabra de Franco Riva

“Esto es un empujón enorme porque somos un equipo nuevo y nos cuesta un montón venir a correr. Luché mucho para correr y estuve parado varios años pero tenía que acomodar varias cosas de mi vida y las cosas se dieron cuando se tenían que dar. Fue una gran carrera, por ahí desde afuera no se aprecia tanto, pero uno viene muy jugado para mantenerse al frente”, indicó Riva en Campeones Radio.

Con el Cruze que tiene asistencia técnica de Luciano Monti, Riva controló en todo momento a Braian Quevedo (Honda Civic), quien completó la 1ª fila. El bahiense del Coiro Competición cosechó su 3º podio en Turismo Carretera 2000 mientras que Facundo Ardusso (Honda Civic) llegó 3º y accedió al estrado de premiación por 7ª vez en el año.

Agustín Canapino (Renault Fluence) largó desde la 8ª posición y con los 100 kilos de lastre por ser el líder del campeonato avanzó hasta el 6º lugar. El piloto del Axion Energy Sport sigue en la cima de la tabla de posiciones, aunque tras la jornada sabatina Llaver le descontó 3 puntos. De todos modos, la diferencia sigue siendo amplia: 52 unidades.

La próxima actividad del Turismo Carretera 2000 será la segunda Final, que se disputará este domingo a las 11:30, con un recorrido de 20 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos, y la grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de hoy, aunque los 5 pilotos que cargan lastre tendrán la mitad de kilos que llevaron este sábado.