Uno Entre Rios | Ovación | Franco Riva

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

El entrerriano, Franco Riva, logró su primera victoria en la categoría con el Chevrolet Cruze atendido por su propio equipo, el CMG Racing.

27 de septiembre 2025 · 17:56hs
Franco Riva se impuso este sábado.

Franco Riva se impuso este sábado.

Chevrolet se convirtió en la 4ª marca ganadora en la historia del Turismo Carretera 2000 de la mano de Franco Riva, quien ganó de punta a punta la primera Final de la 9ª fecha, que se está disputando en el autódromo de Paraná. Para el entrerriano de Gualeguaychú, en tanto, también resultó su 1ª victoria en la categoría.

Riva, que se sumó al Turismo Carretera 2000 en la primera visita del año a Buenos Aires (6ª fecha), inscribió su nombre entre los ganadores en su 6ª participación. El piloto del CMG Racing, su propio equipo, clasificó 2º pero largó desde la “pole” por el sistema de recargos que tiene la categoría para los 8 primeros del campeonato.

Unas 1.000 personas presenciaron el popular clásico de la Liga Paranaense de Fútbol.

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Boca visitante ante Defensa.

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

La palabra de Franco Riva

Esto es un empujón enorme porque somos un equipo nuevo y nos cuesta un montón venir a correr. Luché mucho para correr y estuve parado varios años pero tenía que acomodar varias cosas de mi vida y las cosas se dieron cuando se tenían que dar. Fue una gran carrera, por ahí desde afuera no se aprecia tanto, pero uno viene muy jugado para mantenerse al frente”, indicó Riva en Campeones Radio.

Con el Cruze que tiene asistencia técnica de Luciano Monti, Riva controló en todo momento a Braian Quevedo (Honda Civic), quien completó la 1ª fila. El bahiense del Coiro Competición cosechó su 3º podio en Turismo Carretera 2000 mientras que Facundo Ardusso (Honda Civic) llegó 3º y accedió al estrado de premiación por 7ª vez en el año.

Agustín Canapino (Renault Fluence) largó desde la 8ª posición y con los 100 kilos de lastre por ser el líder del campeonato avanzó hasta el 6º lugar. El piloto del Axion Energy Sport sigue en la cima de la tabla de posiciones, aunque tras la jornada sabatina Llaver le descontó 3 puntos. De todos modos, la diferencia sigue siendo amplia: 52 unidades.

La próxima actividad del Turismo Carretera 2000 será la segunda Final, que se disputará este domingo a las 11:30, con un recorrido de 20 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos, y la grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de hoy, aunque los 5 pilotos que cargan lastre tendrán la mitad de kilos que llevaron este sábado.

Franco Riva Paraná Gualeguaychú Chevrolet
Noticias relacionadas
San Lorenzo ganó ante su gente.

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Mariano Werner junto a sus hijos.

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

historico: gol de arco a arco en un partido de la primera nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ver comentarios

Lo último

Ni Una Menos: marchan por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Ni Una Menos: marchan por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Ultimo Momento
Ni Una Menos: marchan por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Ni Una Menos: marchan por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Senado tratará múltiples pedidos de interpelación a Karina Milei

Senado tratará múltiples pedidos de interpelación a Karina Milei

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario