Polémica igualdad entre Barracas Central y Belgrano

Por la 10ª fecha, Barracas Central y Belgrano empataron 1 a 1. Por una insólito llamado del VAR, al Pirata le anularon un gol lícito.

Barracas Central y Belgrano igualaron 1 a 1 en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la 10ª fecha del Torneo Clausura: Jhonatan Candia anotó para el Guapo a los 16 minutos de acción, mientras que Franco Jara igualó a los 49 para el Pirata, al que minutos antes le habían anulado un polémico gol a instancias del VAR.

Cuando el Pirata empezaba a crecer en el terreno de juego, el elenco de Rubén Darío Insúa golpeó con fuerza en la primera llegada de peligro. Candia recibió el balón dentro del área y sacó un potente remate cruzado para vencer la resistencia del arquero Thiago Cardozo.

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

En el cierre de la primera etapa, en una convulsionada jugada en el área de Barracas Central, Uvita Fernández se encontró con un despeje en la puerta del área y empató el trámite 1-1 con un fuerte disparo. Sin embargo, después de un llamado por parte del VAR, el árbitro principal Andrés Gariano anuló el gol por una falta previa de Jara, que fue cuestionada por los jugadores del Celeste.

No obstante, Belgrano logró igualar el marcador en el inicio del complemento. Después de una notable atajada de Marcos Ledesma sobre un cabezazo de Jara, el atacante del Pirata se tomó revancha y convirtió después de empujar un centro rasante. Pese a que el gol fue anulado en un principio por un posible fuera de juego, el VAR trazó las líneas y delimitó que el delantero estaba habilitado.

Belgrano siguió insistiendo sobre el arco de Barracas con constantes llegadas de peligro, pero le faltó la eficacia necesaria para llevarse la victoria.

El polémico gol anulado a Belgrano

Embed Era el empate de Belgrano, pero el árbitro cobró una falta inexistente de Jara tras el llamado del VAR y la B pierde por 1 a 0 ante Barracas.



pic.twitter.com/hRd2l7QYT2 — Quiricocho (@Quiricochocomar) September 29, 2025