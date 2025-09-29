La FIFA sancionó a Sudáfrica y puso en peligro su clasificación al Mundial 2026

Los Bafana Bafana sufrieron la quita de tres puntos y una multa económica por parte de la FIFA, lo cual pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

La mala inclusión de Teboho Mokoena fue la razón de la sanción de la FIFA.

La FIFA encendió las alarmas en África a pocos meses del inicio del Mundial 2026, luego de que el organismo sancionó a la selección de Sudáfrica con la quita de tres puntos en las Eliminatorias, tras comprobar la alineación indebida de Teboho Mokoena, mediocampista del Mamelodi Sundowns, en el partido ante Lesoto.

El futbolista debía cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, pero igualmente fue incluido entre los jugadores en la victoria por 2 a 0 del 21 de marzo.

El fallo transformó aquel triunfo en una derrota por 3 a 0 por escritorio y, además, impuso a la federación sudafricana una multa de 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares). La decisión se basó en el artículo 19 del Código Disciplinario y en el artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar, dejando al combinado nacional en una posición comprometida dentro del Grupo C.

Con la sanción, Sudáfrica cayó al segundo puesto de la tabla con 14 unidades, misma cantidad que Benín, que tomó la cima por diferencia de gol. El golpe también reanimó a Nigeria, que con 11 puntos ahora se sumó en la pelea por el liderazgo, cuando restan sólo dos jornadas por disputarse en octubre.

Lo que se le viene a Sudáfrica

De esta forma, el viernes 10 de octubre, Sudáfrica recibirá a Zimbabue, Nigeria enfrentará a Lesoto y Benín hará lo propio contra Ruanda. Luego, el martes 14, se dará un choque decisivo entre Nigeria y Benín, mientras que los sudafricanos cerrarán contra Ruanda en su estadio.

Según en el formato africano, solo los nueve ganadores de grupo obtienen el pasaje directo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro mejores segundos accederán a un playoff continental que otorgará un lugar en el repechaje internacional.

Esto significa que Sudáfrica, luego de la sanción de la FIFA, ya no depende únicamente de sí misma y deberá mirar de reojo los resultados de sus rivales para soñar con clasificar a la Copa del Mundo.