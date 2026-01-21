Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Falleció una adolescente de 16 años que permanecía internada tras el choque frontal en la Ruta 20, elevando a cuatro las víctimas fatales del trágico accidente.

21 de enero 2026 · 07:55hs
Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Falleció en las últimas horas una de las adolescentes que había sobrevivido al devastador choque frontal ocurrido en la madrugada del domingo 4 de enero sobre la Ruta Provincial 20, a la altura del acceso a la localidad de Gilbert. Se trata de Martina Michel Moyano, de 16 años y oriunda de Urdinarrain, quien murió en la noche del martes 20 de enero mientras permanecía internada en grave estado en el Hospital Centenario.

La joven se encontraba alojada en la Unidad de Terapia Intensiva desde el momento del siniestro, con un cuadro clínico crítico. Su fallecimiento eleva a cuatro el número de víctimas fatales del trágico accidente vial, informó R2820.

Un choque entre una moto y dos autos en Villaguay dejó un hombre de 74 años fallecido, cuatro heridos y un conductor detenido por homicidio culposo.

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

detienen en parana a un hombre que vendia armas de fuego a traves de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

El choque ocurrió durante la madrugada del domingo 4 de enero y tuvo como saldo inicial tres personas fallecidas y dos heridos de gravedad. Las primeras víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79.

LEER MÁS: Ruta 20: tres fallecidos y varios heridos tras un choque frontal

ruta 20 accidente

El siniestro involucró a un Fiat Palio y una Volkswagen Suran, ambos vehículos con graves daños en sus partes frontales. La fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación, informó que el choque frontal se produjo en un tramo recto de la ruta, que se encuentra en buen estado de conservación. De acuerdo a las primeras pericias, una de las hipótesis apunta a un intento de sobrepaso, aunque esta línea investigativa aún debe ser confirmada.

LEER MÁS: Ruta 20: fueron identificadas las víctimas fatales del choque frontal

Sepelio

Desde la familia de Martina Michel Moyano se informó que sus restos serán velados este miércoles 21 de enero hasta las 11:50 horas en la sala velatoria La Misericordia, ubicada en Carabelli 54, en Urdinarrain. Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio local, donde la joven recibirá sagrada sepultura.

Adolescente Víctimas Ruta 20
