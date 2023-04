Venta de drogas: condenan a un joven a cuatro años de cárcel

La mayoría del grupo fue condenada hace dos años, el 23 de marzo de 2021, luego de alcanzar un acuerdo con Fiscalía. En aquel abreviado de 2021 sólo Héctor Exequiel Velázquez se opuso a reconocer que vendía cocaína y marihuana. Dos años después finalmente admitió los hechos.

tribunales.jpg

Acuerdo y condena

El acuerdo de juicio abreviado de Velázquez fue presentado el 21 de abril por el fiscal Santiago Alfieri y el defensor público Martín Millán ante el vocal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo. Después de analizar las pruebas y el reconocimiento del imputado, el magistrado homologó el acuerdo este viernes 28.

Concretamente, el joven de 28 años fue encontrado autor material del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y entrega, distribución, y/o comercialización de estupefacientes en dosis fragmentadas para el consumo.

En la descripción del hecho al que accedió UNO, se consignó que entre el 3 de septiembre y el 8 de noviembre de 2019 comercializó, en dosis fragmentadas, cocaína y marihuana en una vivienda de calle Fermín Spiro y en una casa en construcción cercana, en La Paz.

Además del reconocimiento del delito por parte de Velázquez, en el proceso se anexó como prueba los testimonios de varios consumidores de drogas, quienes reconocieron que le compraban al imputado y que lo contactaban por Facebook o mensajes a su teléfono celular.

También se recordó que Velázquez fue descubierto vendiendo estupefacientes por la División de Inteligencia y la Dirección de Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz, que el 8 de noviembre de 2019 lo sorprendieron cuando estaba llevando a cabo una transacción.

Las partes destacaron que "efectivizó transacciones comerciales con estupefacientes directamente con consumidores, en el periodo de tiempo investigado hasta ser aprehendido tras sorprenderlo en el momento en el que efectivamente realizaba una venta".

Así las cosas, el juez Grippo sentenció a Velázquez a cuatro años de prisión efectiva. Fue alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

drogas.jpg

La banda de Los Benítez

En marzo de 2021, en el marco de un abreviado, reconocieron su culpabilidad Mauricio y Jonatan Alexis Benítez, de 42 y 34 años respectivamente, conocidos en el barrio Sin Ley; Brian Aldo Carrizo, de 30; Adela Alejandra Arredondo, de 54; Stefano Jacobo Mzyk, de 31 años; y Alexis Alberto Piaggio, de 30. La sentencia la dictó el juez Gervasio Labriola, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

El líder de la banda, Mauricio Benítez, fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión efectiva; en tanto, su hermano Jonatan, recibió una pena 4 años de cárcel. Arredondo, en cambio, fue sentenciada a 3 años de prisión condicional y a realizar trabajo comunitario. Se fundamentó entonces que la mujer prestó su casa en barrio la Milagrosa Norte para el fraccionamiento de la droga.

Finalmente, Carrizo, Piaggio y Mzyk aceptaron 4 años de prisión efectiva. Éste último cumple su condena en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero” de Gualeguaychú; mientras que los demás que recibieron prisión efectiva están alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Los hermanos Benítez ya eran conocidos en ámbitos judiciales, puesto que en 2018, junto a Carrizo, fueron absueltos por la Justicia Federal en una causa por narcotráfico en La Paz y Santa Elena. Tal como relató UNO en aquel momento, el tribunal declaró nulas las actas de allanamientos y ello benefició a los imputados.

En la causa contra Velázquez, finalizada este viernes, se consignó cuál era el vínculo de éste con la banda paceña. Se explicó en el abreviado que "el vínculo existía pero que no funcionaban como una única estructura con dinámica interna y fungibilidad de roles, sino que Velázquez se surtía de los Benítez para realizar sus ventas, y no rendía cuentas, sino que pagaba por el producto anticipadamente o los recibía 'en consignación' según el caso, pero no funcionaba como una única caja de la que luego recibían un beneficio periódico, en cambio, Velázquez administraba sus cuentas".