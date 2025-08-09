Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Un adolescente de 15 años de edad recibió un disparo en el pecho en Concepción del Uruguay y se encuentra internado en el hospital Justo José de Urquiza.

El menor fue intervenido de urgencia en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

Según las primeras averiguaciones, el presunto autor del disparo sería un joven de aproximadamente 25 años, quien fue detenido poco después al entregarse en Comisaría Cuarta. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el nosocomio local, donde su estado es monitoreado de cerca por el equipo médico.

El padre del menor dijo que su hijo recibió el disparo cuando estaba frente a su vivienda con amigos y de manera sorpresiva.

Tras el episodio, intervino personal policial y de Criminalística, dependiente de la Jefatura Departamental Uruguay, quedando la persona detenida a cargo de la fiscalía en turno.