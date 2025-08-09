Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Un adolescente de 15 años de edad recibió un disparo en el pecho en Concepción del Uruguay y se encuentra internado en el hospital Justo José de Urquiza.

9 de agosto 2025 · 16:23hs
El menor fue intervenido de urgencia en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

Un adolescente de 15 años de edad recibió un disparo en el pecho en Concepción del Uruguay y se encuentra internado en el hospital Justo José de Urquiza. El hecho tuvo lugar, alrededor de las 23 del viernes, en la zona del barrio Las Mandarinas, en la intersección de calles 24 del Oeste y Sarmiento.

Según las primeras averiguaciones, el presunto autor del disparo sería un joven de aproximadamente 25 años, quien fue detenido poco después al entregarse en Comisaría Cuarta. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el nosocomio local, donde su estado es monitoreado de cerca por el equipo médico.

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

El padre del menor dijo que su hijo recibió el disparo cuando estaba frente a su vivienda con amigos y de manera sorpresiva.

Tras el episodio, intervino personal policial y de Criminalística, dependiente de la Jefatura Departamental Uruguay, quedando la persona detenida a cargo de la fiscalía en turno.

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Independiente recibe a River Plate por la cuarta fecha

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha

