Un adolescente de 15 años de edad recibió un disparo en el pecho en Concepción del Uruguay y se encuentra internado en el hospital Justo José de Urquiza. El hecho tuvo lugar, alrededor de las 23 del viernes, en la zona del barrio Las Mandarinas, en la intersección de calles 24 del Oeste y Sarmiento.
Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia
El hecho en Concepción del Uruguay
Según las primeras averiguaciones, el presunto autor del disparo sería un joven de aproximadamente 25 años, quien fue detenido poco después al entregarse en Comisaría Cuarta. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el nosocomio local, donde su estado es monitoreado de cerca por el equipo médico.
El padre del menor dijo que su hijo recibió el disparo cuando estaba frente a su vivienda con amigos y de manera sorpresiva.
Tras el episodio, intervino personal policial y de Criminalística, dependiente de la Jefatura Departamental Uruguay, quedando la persona detenida a cargo de la fiscalía en turno.