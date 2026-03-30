Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

Una pareja de Buenos Aires impactó a un ciervo en la ruta 14 y posteriormente golpeó su auto con el guardarraíl.

El automóvil impactó un ciervo y luego golpeó contra el guardarraíl externo de la autovía.

Un episodio de tensión se vivió este domingo al mediodía sobre la ruta 14, cuando una pareja que transitaba por el kilómetro 133 se vio sorprendida por la irrupción de un animal silvestre sobre la calzada. A pesar de la magnitud del impacto y los daños materiales, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

ciervo Susto en la ruta 14.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11.30. Según el reporte oficial de la Comisaría Tercera de Concepción del Uruguay, un automóvil Fiat Cronos de color rojo circulaba en sentido Norte-Sur. El vehículo era conducido por un hombre de 69 años, quien viajaba acompañado por su esposa, de 62 años.

El matrimonio regresaba desde la provincia de Corrientes con destino a su domicilio en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, cuando un ciervo saltó repentinamente desde el sector oeste hacia la cinta asfáltica, haciendo imposible cualquier maniobra evasiva.

Tras la colisión frontal con el animal, el conductor perdió el control del rodado. La inercia del choque derivó en un despiste hacia la banquina, donde el automóvil terminó impactando contra el guardarraíl del lateral oeste, deteniendo allí su marcha definitiva.

Los ocupantes de Buenos Aires no resultaron heridos

Fuentes policiales confirmaron que, pese a la violencia del choque contra el ciervo y el posterior impacto contra la defensa metálica, no se registraron heridos. No obstante, el Fiat Cronos presentó daños de consideración en toda su estructura frontal.

Desde las autoridades viales y la policía jurisdiccional se volvió a hacer hincapié en la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por la denominada "Ruta del Mercosur". Se recordó que en diversos tramos de la autovía, especialmente en las zonas lindantes a montes o bañados, el cruce de fauna autóctona y exótica es una contingencia frecuente que requiere una velocidad precautoria para evitar tragedias.