Chajarí: vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio

Un insólito hecho se vivió este jueves en la zona norte de Chajarí, cuando vecinos persiguieron y atraparon un ciervo axis en pleno barrio. El video.

18 de septiembre 2025 · 20:38hs
El ciervo fue encerrado por una camioneta y luego atrapado en Chajarí.

El ciervo fue encerrado por una camioneta y luego atrapado en Chajarí.

Un insólito hecho se vivió este jueves en la zona norte de la ciudad de Chajarí, cuando vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio. El animal silvestre fue perseguido por varias cuadras por perros y vecinos, quienes finalmente lo atraparon.

De acuerdo a lo que pudo saber Villa del Rosario Net, un ciervo axis fue atrapado esta mañana en la zona norte de la ciudad de Chajarí.

Según lo comentado por testigos, el animal asustado y desorientado fue perseguido por perros y vecinos por diferentes barrios (cercanos al cementerio municipal), por donde se lo vio escapar por calles y atravesando patios de varias viviendas.

Sin embargo, tras una larga percusión y luego de que le atravesaran una camioneta en su camino (como se ve en el video captado por una cámara de seguridad de un domicilio), el ciervo fue acorralado y atrapado por un grupo de personas. Una de ellas logró tomarlo de las astas y voltearlo, hasta que con la ayuda de otros individuos pudo enlazarlo e inmovilizarlo.

El hecho sorprendió a varios vecinos, quienes al ver la situación se acercaron rápidamente al lugar.

